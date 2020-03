MINISTERSKIFTE: Erna Solberg presenterte fredag formiddag to nye ministre i sin regjering.

To nye statsråder i Solberg-regjeringen

Venstres Guri Melby (39) er ny kunnskapsminister i Solberg-regjeringen. Odd Emil Ingebrigtsen (55) fra Høyre blir fiskeriminister.

Guri Melby blir sjef for Kunnskapsdepartementet i en krevende periode.

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med torsdag 12. mars klokken 18, ble alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Men dette kan bli forlenget, skriver Utdanningsdirektoratet.

Melby tar over som kunnskaps- og integreringsminister fra Trine Skei Grande, som onsdag meldte at hun trekker seg både som statsråd, partileder i Venstre og ikke vil til gjenvalg til Stortinget i 2021.

Fiskeriminister fra Nord-Norge

Odd Emil Ingebrigtsen (H) ble samtidig presentert som ny fiskeriminister for Solberg-regjeringen Han kommer fra jobben som statssekretær for olje-og energiminister Tina Bru i samme parti.

Ingebrigtsen er fra Bodø.

Han tar over som fiskeriminister etter at Geir Inge Sivertsen (H) trakk seg. Sivertsen ble kritisert både for etterlønn og dobbellønn samtidig som han var statssekretær.

Krevende corona-situasjon

Melby blir kunnskapsminister dagen etter at regjeringen innførte omfattende tiltak i skoleverket for å begrense smitte av corona-viruset.

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring, understreker Utdanningsdirektoratet. Skoleeier er som regel kommunene for barne- og ungdomsskolene, mens fylkeskommunene har ansvar for elever og lærlinger i videregående opplæring.

Omsorgspenger blir ofte kalt sykt-barn-dager. Om barnehage eller skole stenger på grunn av coronaviruset, har foreldre rett til omsorgspenger, opplyser NAV.

Tiltak mot virus-smitte

Erna Solberg presenterte statsrådene Slottsplassen klokka 11.15 fredag formiddag. Statsministeren møter pressen klokka 11.30, men vil kun svare på spørsmål i plenum. Det blir ikke separatintervjuer.

– For å begrense smittefare vil nøkkeloverrekkelsene ikke være tilgjengelige for pressen. Departementene vil dele bilder i etterkant, skriver Statsministerens kontor.

Nye statssekretærer

Samtidig som de to nye ministrene ble presentert kom det også flere endringer blant statssekretærene og de politiske rådgiverne.

Statssekretær Jan Christian Kolstø slutter som statssekretær for Trine Skei Grande i kunnskaps- og integreringsdepartementet. Han blir isteden statssekretær for næringsminister Iselin Nybø (V). Statssekretær Anja Johansen har også jobbet for Skei Grande. Hun fortsetter i kunnskapsdepartementet for den nye ministeren, Guri Melby.

Gunde Kreken Almeland går fra statssekretær på fulltid for Skei Grande, til å dele tiden sin likt mellom å være statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø.

Statssekretær Trine Danielsen har fått avskjed i nåde som statssekretær for fiskeri- og sjømatminister Torbjørn Røe Isaksen, og er utnevnt til statssekretær for fiskeri - og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Samtidig er politisk rådgiver Tony Christian Tiller i Olje- og energidepartementet konstituert som statssekretær for olje- og energiminister Tina Bru.

