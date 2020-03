BES OM Å DROPPE STORE FESTER: Politi og helsemyndigheter advarer mot store fester før helgen. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Politi advarer ungdom og russ mot festing: Blir kontaktet om feiringer av skolefri

Meldinger om større ungdomsfester og feiring av skolefri har fått politi i Oslo til å rykke ut med en bekymringsmelding før helgen: – Kjære ungdom, vær så snill, dropp denne festen.

Nå nettopp

For nå advarer både politi og helsemyndigheter ungdom mot større fester fremover.

«Vi har fått flere henvendelser og bildehenvisninger hvor ungdom, fra ungdomsskolealder til russ er på større fester. Også planlagte aktiviteter. Fester for å feire at man har fri fra skole og slipper skoleeksamen. Dette er svært uheldig, da det er vanskelig å vite hvem som er smittet», skriver ungdomsavsnittet ved Majorstuen Politistasjon fredag i en melding på Facebook. De jobber med å trygge oppveksten til ungdommene som bor og ferdes i bydelene Frogner, Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker på vestkanten av Oslo.

les også Helsedirektøren: – Ikke dra på hytta

Pressetjenesten ved Oslo Politidistrikt vil ikke kommentere meldingen utover det som er lagt ut på Facebook. I meldingen kommer det imidlertid en klar oppfordring til ungdom og russ før den kommende helgen:

«Kjære ungdom, vær så snill, dropp denne festen. Du blir kanskje ikke syk, men tenk på dine medborgere. Andre kan dø om de blir smittet. Vær et medmenneske og hold deg vekk fra fester og ansamlinger med andre. Da kan du si at du har bidratt på dugnaden».

Nå oppfordrer også politiet i Møre og Romsdal på twitter, foreldrene til å ta alvorsprat med sine ungdommer for å unngå smittespredning, på grunn av meldinger om større ansamlinger av unge personer på handelssenter:

Russepresident for Oslo og Viken-russen, Johann Schwenke Rief, forteller at hans inntrykk er at russen nå tar det roligere på grunn av den pågående virussituasjonen.

– Jeg tror foreldre er litt strenge med barna sine og det er veldig lite arrangerte hjemmefester. Og det tror jeg det heller ikke blir fremover, sier Rief til VG.

Han går på Ullern Videregående Skole i Oslo og mener han er rimelig godt informert om hva som rører seg blant de eldre ungdommene på vestkanten i hovedstaden. Han setter pris på meldingen politiet la ut og mener det er viktig å få advart russen mot festing før russetiden skal starte. For Oslos del er den planlagt å starte mot slutten av april.

– Jeg har ikke sett noen trend med store fester. Det ligger litt ansvar på foreldrene også, sier Rief som har lagt merke til at mange er ventet til hyttene til fjells.

RUSSEPRESIDENT: Johann Schwenke Rief, russepresident for Oslo og Viken.

Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet brukte også anledningen til å advarer mot festing på en pressekonferanse fredag.

– Det er ikke tilrådelig - det er om å gjøre å være sammen med få, så man også kan holde avstand. men hvis man kan holde en liten fest med god avstand går det fint, men hold avstand og vis hensyn - ikke vær nær hverandre uten at det er helt nødvendig, sier Stoltenberg.

Hilsing kan det også være lurt å gjøre på alternative måter:

Han påpeker at det fortere blir større hjemmefester når foreldre drar bort uten barna.

– Det å la barna være hjemme utgjør en risiko. En advarsel til foreldre er å ikke la barna være hjemme alene, sier Rief.

Rief påpeker at de ennå ikke har fått noen informasjon om hva som vil skje med russetiden, men at de holder kontakten med lokale helsestasjoner og myndigheter. Han mener alle uansett nå bør ha dispensere med antibac tilgjengelig på en hver fest og russebuss fremover.

– Stemningen er i seg selv ganske nervøs. Vi vet ikke helt hva som kommer til å skje, sier han.

les også Alstahaug kommune sender alle som har vært i Oslo eller Viken i karantene

Silje Tollefsen pr og pressesjef i russens hovedstyre i Oslo og Viken mener at mange russ har tatt alvoret innover seg.

– Jeg har ikke hørt om store hjemmefester med type 50 personer, sier Tollefsen som imidlertid påpeker at hun og medelevene har hatt hjemmeskole til klokken fire fredag.

Hun mener det virker som stemningen er på nedtur for hennes medruss for tiden og at det florerer med falske meldinger om at russetiden allerede er avlyst for årets russ.

– Det er veldig mange meldinger om at folk føler russetiden blir helt ødelagt og ikke blir noe av i det hele tatt, sier Tollefsen, som er russ på Romerike.

Publisert: 13.03.20 kl. 19:07

Mer om Nyhet Coronaviruset Innenriks

Fra andre aviser