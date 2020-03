KRISEMØTE: Stortingsmøte på Hamar, aprildagene 1940, mens kongefamilie, storting og regjering var på flukt fra tyske okkupasjonsmakter. 9. april 1940 ble Elverumsfullmakten laget, som ga den norske regjeringen store fullmakter.

Tidligere generaladvokat for Forsvaret: – Kriselov likner på Elverumsfullmakten

Den nye «coronaloven» har likheter med Elverumsfullmakten som ble laget i 9. april 1940. Det mener Arne Willy Dahl, tidligere generaladvokat for Forsvaret.

– Den nye «coronaloven» er blitt til i en krisesituasjon, og har slik sett likheter med med «Elverumsfullmakten» av 9. april 1940 og Beredskapsloven av 15. desember 1950. Begge er strengt tatt i strid med Grunnloven, men aksepteres ut fra prinsippet om konstitusjonell nødrett, sier Arne Willy Dahl, tidligere generaladvokat for Forsvaret.

KAN BRYTE MED FOLKERETTEN: Regjeringens lovforslag sier at nye forskrifter kan bryte folkeretten. Det reagerer Arne Willy Dahl, tidligere generaladvokat for Forsvaret, på. – Det må i så fall være fordi de vil komme en argumentasjon i forkjøpet, at de ser at det vil komme noe som bryter folkeretten. Foto: Knut Erik Knudsen

– Vi kan plassere coronaloven midt mellom Elverum og Beredskapsloven av 1950. Vi har ikke samme fred og ro til å tenke oss om som da Beredskapsloven kom i 1950. Men situasjonen er ikke på langt nær så akutt som i 1940, sier han.







Regjeringens lovforslag har flere punkter som den tidligere toppjuristen stusser over.

Lovforslaget sier blant annet at hvis regjeringen kommer med en forskrift som bryter folkeretten, vil forskriften likevel gjelde.

– Dette er ikke noe som burde være normalt. Hvorfor har de det i det hele tatt med. Det må i så fall være fordi de vil komme en argumentasjon i forkjøpet, at de ser at det vil komme noe som bryter folkeretten, sier Dahl.

Han nevner noen eksempler.

GAMMEL FULLMAKT: Slik ser Elverumsfullmakten fra 1940 ut.

Kan bryte folkeretten

– Et praktisk eksempel er bevegelsesfrihet og forsamlingsfrihet. den europeiske menneskerettskonvensjonen tillater at man kan gjør einnskrenkinger i det, men ikke når som helst.

Et annet eksempel er folkerettens forbud mot slaveri og tvangsarbeid, nevner han.

– Regjeringen kan finne ut at de må beordre folk til ulike typer arbeid. At de som ikke fore eksempel lenger har jobb å gå til på restaurant, må melde seg til det som regjeringen mener er behov for. Det er et ekstremt eksempel, så jeg har ingen tro på at det er hensikten med loven. Men det er noe som kan ligge der.

Støtter lov, men..

Dahl er blant de mange juristene som er kritisk til regjeringens nye forslag til kriselov, som vil gir regjeringen utvidete fullmakter. Likevel ville han ikke signere oppropet som VG omtalte tidligere idag.

– Situasjonen er såpass akutt at regjeringen bør få fullmakter her og nå. Men oppropet peker på viktige ankepunkter, sier Dahl.

Han ber om at lovens varighet kortes kraftig ned.

– Jeg ville føle meg tryggere hvis man har en lov med en kort varighet, og bruker den tiden til å gå gjennom punktene som blant annet juristgruppa tar opp.

