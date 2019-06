Foto: VG-tipser

Ferge krasjet med brygge i Oslo

Fem personer skal være skadet etter at en passasjerferge kolliderte med brygga på Hovedøya i Oslofjorden.

Det bekrefter Rune Elstad i 110-sentralen til VG.

– Vi har akkurat kommet til stedet. Det er fem personer som er skadet, men hvordan de er skadet vet jeg ikke, sier han.

En bevisstløs person behandles på stedet, ifølge politiet.

Et vitne på Hovedøya, som VG har snakket med, sier han hørte et smell, før han så fergen drive ut fra kaien på Hovedøyen igjen. Han sier at Redningsskøyta og politibåten er på plass ved passasjerfergen nå.

– Det ser ut som at skadede personer lastes over i Redningsskøyta nå. Jeg så at matrosene løp opp for å hente førstehjelpsutstyr rett etter smellet.

Publisert: 29.06.19 kl. 17:24