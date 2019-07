BLUNDER MED HUNDER: Statsråd Olaug Bollestad hviler med hundene sine, labradoren Filip og golden retriever-valpen Marley. Foto: Privat

Landbruksministeren: – Valpene kunne dødd i buret

Landbruksministeren synes det er fullstendig uakseptabelt å etterlate syv uker gamle valper i et lite bur i veikanten.

– Hadde ikke noen hørt ulingen og stoppet bilen, kunne de dødd der inne til slutt, sier statsråd Olaug Bollestad (KrF), som selv kjøpte valp nylig.

De fem valpene som ble funnet i Vanse ved Farsund i Vest-Agder tirsdag ettermiddag, fikk i går helsesjekk og ble satt på ormekur av dyrlegen.

– De er litt tynne, men i veldig fin form. De løper rundt i hagen og koser seg, sier Elaine Michelle Pedersen Egeland (23), som tar seg av flokken.

Landbruksministeren reagerte sterkt på historien i VG:

– Før du anskaffer dyr, må du tenke gjennom ansvaret. Dyrevelferdsloven slår fast at det er ditt ansvar å passe på at dyra har forsvarlig tilsyn og stell. Å forlate valper er å bryte loven, sier Bollestad.

Hun har selv en ti år gammel labrador, Filip, og har nettopp fått golden retriever-valpen Marley. Datteren er hjemme og passer dem på Ålgård på Jæren i sommer.

Eier må sørge for tilsyn og stell i ferien

– Der er ofte i ferien at forsvarsløse dyr blir etterlatt. De er ikke lett å ta med seg på reise og har det ofte ikke godt bak i varme biler. Men du kan ikke reise fra kjæledyr uten å sørge for tilsyn, mat, stell og mosjon, sier landbruksministeren.

Stortingsrepresentant for Frp Silje Hjemdal sier at hun leste VG-saken om de fem valpene på Vanse med avsky.

STO I BUR: De fem valpene sto i et lite transportbur som var satt langs veien i Vanse i Farsund, da en mann hørte dem ule og stanset bilen etter en handletur. Foto: Privat

– Hjerterått å se hvor mange som forsømmer ansvaret

– Våre firbente venner fortjener god omsorg hele året. Det er hjerterått å se hvor mange som forsømmer ansvaret de har påtatt seg, sier Hjemdal.

Hun tror at holdningskampanjer for god dyrevelferd kan forebygge mishandling og dyreplageri. Frp mener også at ordningen med dyrepoliti må ut i hele Norge.

Miljøpartiet de Grønne har fremmet forslag på Stortinget om obligatorisk ID-merking av hunder og katter, for å få bukt med dumping av dyr.

– Obligatorisk ID-merking legger større ansvar på kjæledyreiere og hever terskelen for å drive med denne typen dyremishandling, sier nasjonal talsperson for MDG Une Bastholm.

Dyrebeskyttelsen Norge, Mandal har påtatt seg ansvaret med å omplassere de fem valpene. De har fått hundrevis av henvendelser og mer enn 200 000 visninger av Facebook-innlegget om hendelsen.

Mange vil gi valpene et varig hjem

– Jeg har aldri opplevd lignende engasjement. Det ryker av mobilen i vesken. Mange ønsker å gi valpene et varig hjem, sier leder av Dyrebeskyttelsen Mandal, Anne Lise Skoie Risøen.

Hun vil bruke helgen på å lese henvendelser for å finne rett eier. Kandidater vil bli intervjuet. Valpene blir solgt for 3000 kroner stykket.

– Disse valpene har jaktlyst, de trenger mye mosjon og mental stimulering, kanskje sportrening. De er ikke veskehunder som vil trives i en rosa bag på kafé.

DYREVERNER: Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Mandal, Anne Lise Skoie Risøen, har en cane corso som lyder navnet Mr. Cane. Foto: Privat

Risøen har gjennom sine 20 år som lokal leder i Dyrebeskyttelsen aldri opplevd at hunder er blitt forlatt i sommerferien. Hun tror det er mer vanlig at katter dumpes.

– Vi hadde en dame som ringte og lurte på om vi kunne passe katten hennes. Det viste seg at hun allerede hadde reist på ferie. Men kjæledyra må du ta ansvar for før du drar, sier Anne-Lise Skoie Risøen.

Hun viser til Mattilsynets veiledere om stell av kjæledyr og hvordan du reiser med kjæledyr.

HUNDEVENN: Markus Chrisander (6) koser seg med de fem valpene som moren Elaine Michelle Pedersen Egeland (23) har tatt vare på. Foto: Privat

Enn så lenge er de fem valpene hjemme hos Elaine Michelle Pedersen Egeland.

– Jeg blir hjemme i sommer.

– Er det aktuelt for deg å beholde en av valpene?

– Nei, jeg er allergisk mot hund og klør meg i hjel. Heldigvis har jeg allergipiller. Men det er kjekt for guttungen at de er her, sier 23-åringen i Vanse ved Farsund.

Publisert: 03.07.19 kl. 19:22