VITNER: Den sakkyndige som har kartlagt den fornærmede 25-åringen vitner i retten fredag morgen. Foto: Terje Mortensen

Reagerer på sakkyndiguttalelse i Ludvigsen-saken: «Kan oppfattes som bevisvurderinger»

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Den rettsmedisinske kommisjon mener sakkyndige i Ludvigsen-saken tar for lite forbehold om faktum i saken.

Kommisjonen har behandlet en sakkyndig erklæring om den hovedfornærmede i saken, en nå 25 år gammel mann, uten å finne vesentlige mangler.

De har likevel noen kommentarer til erklæringen og oppfordrer de sakkyndige til å ta et klart forbehold når de legger tiltalen eller den fornærmedes forklaring til grunn for faktum.

Vitner fredag

Kommisjonen mener det er flere formuleringer i erklæringen som «kan grense til eller oppfattes som bevisvurderinger»

I sin uttalelse skriver de at de sakkyndige ikke skal ta stilling til om det er en årsakssammenheng mellom de påklagede handlinger og fornærmedes tilstand. De viser også til et sted i sakkyndigerklæringen der de mener dette blir gjort.

OVERVÅKNINGSBILDER: Disse bildene viser den fornærmede mannen sammen med Svein Ludvigsen like etter det politiet mener er et hotellbesøk i Oslo sentrum i november 2017. Foto: Politiet

Den rettsmedisinske kommisjons uttalelse ble dokumentert for retten av aktor Tor Børge Nordmo onsdag ettermiddag. Fredag morgen vitner den rettsoppnevnte sakkyndige, psykolog Jon Ståle Gjesdal Henriksen.

Den rettsmedisinske kommisjon: Et norsk statlig organ som har som hovedoppgave å kontrollere de rettsmedisinske sakkyndiges utførelse av sine verv i straffesaker. De sakkyndige skal sende kommisjonen kopi av alle rettsmedisinske erklæringer i strafferettslige spørsmål. Kommisjonen gjennomgår disse erklæringene og gir uttalelse dersom noe vesentlig er å bemerke. Den rettsmedisinske kommisjon kan eventuelt avkreve nye erklæringer. Kommisjonen er delt inn i følgende faggrupper: Rettspatologi og klinisk rettsmedisin, toksikologi, genetikk og psykiatri. Kilde: Norsk rettsmedisinsk forening Vis mer vg-expand-down

Nekter skyld

Den fornærmede 25-åringen hevder Svein Ludvigsen utsatte ham for gjentatte overgrep gjennom en periode på over seks år. Ludvigsen nekter for å ha gjort noe straffbart, men har erkjent at han ved tre tilfeller hadde seksuell omgang med mannen. Han mener det skjedde frivillig og etter at han selv hadde gått av som fylkesmann.

25-åringens behandlende psykolog vitnet tidligere denne uken i retten. Han sa at bedømmer sin klient som «fullstendig troverdig» og at han har svært vanskelig for å tro at det han sier ikke er sant.

Forsvarer Per Zimmer var interessert i om psykologen hadde hatt innsikt i fornærmedes historikk. Det avkreftet psykologen.

Rettssaken mot Svein Ludvigsen har gått i Nord-Troms tingrett siden 11. juni. Den avsluttes med prosedyrer mandag og tirsdag i neste uke.

Publisert: 21.06.19 kl. 07:53