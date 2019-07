NY PÅ FLY: Babcock tok 1. juli over driften av norske ambulansefly etter Lufttransport. Foto: John Trygve Tollefsen / NTB scanpix

Forlenger kriseplan for ambulansefly

Luftambulansetjenesten forventer ikke at normal beredskap er på plass før neste uke, etter Babcocks overtagelse av ambulanseflyene.

1. juli tok Babcock SAA over driften av ambulansefly i Norge. Flere politikere frykter tilstander som i fjor, og selskapet og Luftambulansetjenesten har satt inn flere tiltak for å holde beredskapen oppe mens pilotene får opplæring i nye fly.

Fredag 12. juli skulle alt fungere som normalt, men nå forlenger Luftambulansetjenesten kriseplanen:

Innleie av to jetfly er forlenget til 19. juli

Innleie av Forsvarets ambulansehelikopter er forlenget til 14. juli. Helse Nord venter på avklaring av forlengelse til 19. juli

– Vi forlenger tiltakene fordi trening av pilotene har tatt noe mer tid enn den nye operatøren vår forventet, sier Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten.

I tillegg har Babcock har leid inn et reservefly, et jetfly og et propellfly med svensk mannskap.

– Forlenger til beredskapen er på plass

Hvert år trenger nesten 20.000 nordmenn hjelp av luftambulansetjenesten. Fly og helikoptre frakter fødende kvinner, eldre med hjerteinfarkt og psykiatriske pasienter til sykehus.

Noen får anestesi allerede på veien, og for mange haster det: Hele 60 prosent av helikopterpasientene i 2017 ble registrert som 4–6 på en skala der 0 er frisk og 7 er død.

Haarvik forteller at de ikke forventer normalberedskap (ni fly på dagtid, åtte i helgene, syv på kveld og natt) i løpet av uken. Tirsdag er kun seks fly i beredskap, og to av dem brukes i trening deler av dagvakten.

– Har dere god nok beredskap?

– Ja, vi har forsvarlig beredskap. Det har vi hatt hele tiden, men vi var ikke fornøyd med nivået forrige uke.

Fem av de seks flyene som var i beredskap tirsdag, kan lande på kortbaner, mens det siste må ha rullebane som måler mer enn 800 meter. I Nord-Norge, som er sentrum for luftambulanseopprøret, ligger 17 av landets 25 kortbaneflyplasser, ifølge Store norske leksikon. Det er langt flere akutt- og hasteoppdrag til basene i Nord-Norge enn i Sør-Norge.

– I perioder i forrige uke var vi ikke fornøyde med kortbaneberedskapen. Det ble for variabelt, bra i noen timer, så dårlig, sier Haarvik.

Babcock: Ville få med de beste pilotene

– Jeg vil ikke si at det tar så mye tid. Vi flyr både trening og med pasienter samtidig, sier Kent Antonsen, flygesjef i Babcock.

Pilotene og helsepersonell har allerede gjennomført trening, men to første ukene i juli må de i tillegg gjennom trening for hvert vaktbytte. I grove trekk vil det være tre puljer med piloter som skal jobbe en uke i strekk. Da er ikke flyene i beredskap, men kan ta med pasienter med akutte behov.

– Det synes jeg er rart. Vi flyr med sykepleiere om bord, sier Antonsen.

Tirsdag har han flydd med to passasjerer og i det som kalles fire sektorer: Gardermoen – Kjevik, Kjevik – Bergen, Bergen – Stavanger og Stavanger – Kjevik.

– Jeg vet at pilotene fra forrige operatør er veldig bra. Det er utrolig viktig for oss å få med de beste, og det er ikke mulig å trene opp noen som jobber hos noen andre før de har sluttet. Det er hovedgrunnen til at vi må trene opp folk etter 1. juli, sier Antonsen.

Babcock overtok på minuttet i månedsskiftet juni/juli, etter Lufttransport AS, som drev ambulanseflyene i Norge i 25 år.

Publisert: 09.07.19 kl. 19:11