SLITER: Frp-leder Siv Jensen sliter med oppslutningen, og partiet sliter også med en bompenge-krise. Foto: Frode Hansen, VG

Frp-kjenner: Mener Frp sliter med mer enn bompenger

Frp-fylkesledere håper på vinne tilbake gjerdesittere med bompenge-gjennomslag. Frp-kjenner Jan Arild Snoen tror problemet stikker dypere.

– Frp har slitt lenge i byene, og det blir verre på grunn av bompengelistene, men hele forklaringen kan ikke ligge der, sier Minerva-kommentator og Frp-kjenner Jan Arild Snoen til VG.

Utålmodige Frp-ere venter på resultatet av bompenge-forhandlingene mellom Frp og regjeringen som vil komme i august, etter et krisemøte i Frps landsstyre i begynnelsen av juni. Får de ikke nok gjennomslag, har flere fylkesledere tatt til orde for å gå ut av regjering.

I mellomtiden har det kommet nok en elendig stortingsmåling for Frp. TV2s julimåling gir dem 7,5 prosent, den laveste oppslutningen på 24 år. Partiet sliter også i storbyene – spesielt i Stavanger og Bergen der bompengelistene gjør det godt.

– På TV2-målingen har bompengelisten 2,3 prosent. Selv om man legger mange av de velgerne på Frp, er det en veldig dårlig måling. Det har skjedd noe de siste månedene som har med styringsslitasje å gjøre, mener Snoen.

Fylkesledere: Bompenge-forventninger

Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, påpeker at det går bedre for Frp i hjemfylket enn i storbyene. Han sier velgere han møter er utålmodige etter en bompenge-avklaring.

– Vi må ha betydelig gjennomslag, eller så kan vi ikke sitte i regjering og ta ansvar for andre partiers politikk. Vi får mer politikk igjennom ved å gjøre en forskjell i regjering, men det er en grense på det også.

Og det er ikke bare bompenger som frustrerer: Han trekker frem det han mener er «klimahysteri» fra Venstre, og mener også Frp dras for mye med på både KrF og Høyres politikk.

I FRONT: Frank Sve leder Frps største fylkeslag, Møre og Romsdal, og har stått i front for bompenge-protestene i partiet. På bildet er han på vei inn til krisemøtet i landsstyret tidligere i sommer. Foto: Frode Hansen

Tror ikke forventningene kan innfris

Snoen i Minerva sier løsningen på de fleste konfliktene i regjeringen så langt, har vært å bruke mer penger.

– Nå er det ikke så mye ledige midler på budsjettet lenger. Det er vanskelig å se at forventningene som bygges opp hos Frp kan innfris.

Han peker på muligheten for skattefradrag for ekstra høye bompenger og muligens noen andre mindre tiltak, men tror neppe det vil være godt nok.

Uansett tror han ikke nye bompenge-gjennomslag vil være nok til å få Frp opp av gropen, nå som regjeringen er utvidet til en flertallsregjering med partier som er uenige bompenger, men også andre ting.

– Det gjør at Frp må bli enige på kammerset med partier som drar i en annen retning særlig i innvandringssaken. Det er lettere for Frp å være i en mindretallsregjering og bli nedstemt enn å sitte i regjering og skulle stå for den politikken etterpå.

Uavhengig av utfallet av bompenge-forhandlingene, tror han ikke Frp vil gå ut av regjering før kommunevalget.

– Det ser ut til å bli et ganske dårlig kommunevalg, så er spørsmålet hvor elendig det blir. Hvis valget blir elendig kan det bli satt på spissen om de skal sitte i regjering eller ikke. Da kan det bli et ultimatum.

Hoksrud: – Har vært et vanskelig år for Frp

At Jan Arild Snoen kommer med kritikk til partiet kommer ikke overraskende på stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

– Vi ønsker å fokusere på det som er viktig for mange av våre velgere, og jobbe videre med dette. Det har vært et vanskelig år for Frp, både med tanke på politiske saker og det som ikke har med politikk å gjøre, sier Hoksrud til VG.

I kommunevalget trekker han frem flere viktige politiske saker for Frp, særlig knyttet til innvandring, eiendomsskatt og eldreomsorg.

Det er liten tvil om hva stortingsrepresentanten mener om dårlige målinger:

– Det er noe dritt, for å si det rett ut.

Men Hoksrud mener å ha planen klar for partiet:

– Frem mot valget skal vi jobbe på. Akkurat som jeg personlig ble utfordret av VG i en tøff motbakke, skal partiet kjøre samme taktikk i motbakken vi står i. Det betyr at må vi finne de ekstra kreftene og jobbe steinhardt hver eneste dag frem til valget. Én ting er meningsmålingene, men det er 9. september slaget skal stå, sier han.

