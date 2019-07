ÅSTEDET: Like utenfor en Spar-butikk på Holmlia lå det tydelige spor etter blod etter skytingen natt til 7. oktober 2017. Foto: Daniel D. Laabak / TIPSER.NO

Tiltalt for drapsforsøk etter intern konflikt i Young Bloods

I februar møtte 23-åringen i rullestol i Oslo tingrett, tiltalt for grov og organisert narkotikakriminalitet. Nå er mennene som skal ha skutt ham, tiltalt for drapsforsøk.

Nå nettopp







Natt til 7. oktober i 2017 jaktet politiet gjerningsmenn etter at 23-åringen var blitt skutt i bakhodet i Dyretråkket på Holmlia i Oslo.

Nå er seks menn, som politiet mener er tilknyttet den kriminelle gjengen Young Bloods, tiltalt for å ha forsøkt å drepe mannen, som også skal ha tilhørt gjengen.

23-åringen er i dag lam fra brystet og ned, etter at et av skuddene traff ham i bakhodet. Ifølge sin bistandsadvokat Carl Rieber-Mohn er han avhengig av hjelp døgnet rundt.

– Han er fornøyd med at seks av de syv siktede i saken ender opp på tiltalebenken, og har et håp om at han kan få vite hvem som skjøt det skuddet som traff ham i hodet. Etterforskningen så langt har ikke pekt på hvem det var, sier Rieber-Mohn til VG.

les også Politiet har nytt bevis i syv år gammelt drapsforsøk

Alle de tiltalte er mellom 20 og 30 år gamle. Minst fem av dem nekter straffskyld.

– Min klient nekter straffskyld. Han vil forklare seg i retten, sier advokat Malin Storrvik, som forsvarer en av mennene.

Forsvarerne Ole Petter Drevland, Torgeir Falkum og Trygve Staff bekrefter også at deres klienter nekter straffskyld. Advokat Benedict de Vibe som forsvarer den sjette tiltalte har ikke besvart VG henvendelse.

Interne konflikter

Våren 2017 plukket politiet opp opplysninger om interne stridigheter, fraksjonering og klikker i Young Bloods.

Tidligere venner var blitt bitre fiender. Unge løpegutter måtte velge side, skrev VG i artikkelen «Gjengen ingen klarte å stoppe».

Politiet knyttet flere av drapsforsøkene og skyteepisodene på Holmlia til konfliktene.

De seks tiltalte skal ha tilhørt en annen fraksjon i Young Bloods enn 23-åringen.

UTRYKNING: Natt til lørdag 7. oktober 2017 rykket politiet ut til Dyretråkket på Holmlia i Oslo. Foto: Daniel D. Laabak / TIPSER.NO

les også Young Bloods-leder utlevert til Norge: Vil starte nye etterforskningskritt

«Godis inne»

Da 23-åringen ble skutt, tok politiet beslag i mobilen hans i jakten på gjerningsmennene.

På mobilen fant de såkalte flåtemeldinger, tekstmeldinger med tilbud om salgs av narkotika, som 23-åringen hadde sendt til et titalls mottagere:

«Godis inne si ifra (smilefjes)».

Noen måneder før skuddene ble løsnet på parkeringsplassen, hadde politiet beslaglagt 9,4 kilo hasj og marihuana fra ulike depoter, blant annet i et skogholt bak en barnehage.

23-åringen og to andre venner som satt i bilen som kjørte inn på parkeringsplassen den skjebnesvangre kvelden, ble i mars i år dømt til fengselsstraff for å ha drevet organisert narkotikasalg.

Under rettssaken satt 23-åringen i rullestol.

les også Gjengmiljø mistenkt for grov utpressing: Kjøpte dyre biler og leilighet

ÅSTED: Mannen ble skutt flere ganger like ved denne Spar-butikken på Holmlia i Oslo. Foto: Daniel D. Laabak / TIPSER.NO

Flyktet

Påtalemyndigheten mener at de seks mennene som nå er tiltalt for drapsforsøk, planla en konfrontasjon oktoberkvelden i 2017.

23-åringen og hans venner skal ha hatt et ærend i området. Politiet mener at en konflikt i det kriminelle miljøet, kan være bakgrunnen for skytingen. Etterforskningen skal ifølge statsadvokatene ikke ha avdekket hva konflikten gikk ut på.

– Vi mener at de seks tiltalte har vært samlet i en leilighet den kvelden, 6. oktober. På et tidspunkt hadde de grunn til å vente at fornærmede og noen i hans omgangskrets skulle komme til stedet, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

– Fornærmede ble slått og skutt i bakhodet. Prosjektilet trengte inn i nakken hans, og han blir lam fra brystet og ned, sier Schei.

Påtalemyndigheten mener de seks tiltalte flyktet stedet i to biler.

les også Justiskomiteen foreslår nye gjenglover: – Vi står i en kritisk situasjon

Flere våpen

Det finnes ikke overvåkningsvideo av selve skytingen, men det er hentet video fra omkringliggende steder som har vært viktig for å få bekreftet deler av hendelsesforløpet.

Tiltalen er til dels bygd på fornærmedes forklaring, men den understøttes ifølge statsadvokaten av andre funn og bevis.

23-åringen forklarte i avhør at flere personer kom løpende nedover trappen fra leiligheten, og at flere av dem hadde våpen. Han har også navngitt personer han så, ifølge en rettslig kjennelse.

– Han forklarer at han ser tre stykker med håndvåpen. Det passer godt med at det er funnet prosjektiler fra tre forskjellige våpen på stedet, sier Schei.

23-åringen er tidligere dømt for blant annet frihetsberøvelse og vold.

les også Gir ordre om «kraftfull bekjempelse» av gjengkriminelle

En annen forklaring

En 27-åring, som tidligere er dømt for en knivstikking, har hevdet at han ikke har noen tilknytning til skytingen.

Han har forklart at han var sammen med flere i leiligheten, og at de på et tidspunkt gikk for å røyke og lufte hunder. Da skal de ha hørt flere skudd, og løpt mot stedet.

«Siktede forklarte at han da løp mot stedet og så to-tre personer som løp fra stedet i motsatt retning, utenfor Sparbutikken. Det var ifølge siktede fem til tolv personer på åstedet da han kom dit. Siktede gikk opp i leiligheten og tok snart etter taxi til byen.» forklarte 27-åringen, ifølge en fengslingskjennelse.

Publisert: 02.07.19 kl. 16:28