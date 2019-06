Havarikommisjonen: Flyet fikk motorstans

Da motoren stoppet i luften over Mandal, klarte flygeren å få start på den igjen. Men for sent.

Dette bekrefter Kåre Halvorsen, avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, ovenfor VG.

Flyet, som var på oppdrag for Agder politidistrikt, styrtet derfor i sjøen utenfor Mandal lørdag og sank umiddelbart.

To personer ble reddet opp fra havet, med lettere skader, mens en 54 år gammel mann fortsatt ligger på Ullevål sykehus i Oslo, der han er behandlet for livstruende skader.

De tre klamret seg fast i vrakdeler fra småflyet.

– Motoren stoppet av en eller annen grunn. Det har ikke med vedlikehold å gjøre. De fikk start på motoren, men de rakk ikke å forhindre at det traff havet, sier Halvorsen til VG.

På sin egen hjemmeside skriver Havarikommisjonen at de har besluttet å ikke heve vraket, en Piper PA-28.

– Vi ville hevet det hvis det var nødvendig for å forstå hva som skjedde, men det er det ikke. Så lenge det ikke er omkomne, er ikke dette et tema for politiet, heller, sier Halvorsen.

