Hareide kraftig ut mot Siv Jensens «jævla sosialist»-tale

Tidligere KrF-leder Knut gikk kraftig ut mot Frp-leder Siv Jensens voldsomme utfall mot venstresiden under festmiddagen på Frps landsmøte i går.

– Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut, og knuse disse jævla sosialistene, sa Jensen.

Siv ble i går hyllet på landsmøtet, fordi hun snart fyller 50 år. Etter en video hvor partifeller og politiske motstandere - deriblant Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg - gratulerte henne med dagen, holdt Siv sin takketale. Hun manet Frp-erne til kamp for å løfte seg før kommunevalget. Og avsluttet altså med det sitatet, til storslagen applaus.

Dette fikk tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide til å reagere kraftig på Facebook i dag.

«Jeg skriver i min bok at jeg har stor respekt for Siv Jensen. Hun er en real dame i politikken. Men uttalelsen som kom i går om venstresiden er ikke mye real. Den er ødeleggende for det politiske ordskiftet. Ord betyr noe. Ord gjør noe med oss,» skriver han i en Facebook-oppdatering i dag.

– Et særlig ansvar hviler på oss politikere som rollemodeller. Vi vet om hvordan debatten på sosiale medier kan ta av. Derfor overleverte KS tidligere i år et opprop mot hat og trusler i politikken, til det beste for demokratiet i den kommende kommunevalgkampen. Der sa de nei til hets, skjellsord, trakassering, hat og personangrep. De sa ja til respekt, saklig uenighet, debatt og god meningsbrytning. Dette bør være en minstestandard for oss alle.

Jeg forventer at de ordene som falt i går trekkes tilbake.», skriver Hareide.

Vedum: Ville ikke brukt de ordene

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet, er heller ikke spesielt imponert over Siv Jensens ordbruk.

– Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene. Jeg tror heller ikke Siv ville ha brukt de samme ordene i dag, sier Vedum til VG og fortsetter:

– Men jeg reagerer mer på Frps politikk enn på Sivs ordbruk på en fest, legger han til.

Siv Jensens rådgiver Atle Simonsen skriver i en sms til VG at Jensen ikke vil kommentere saken før etter møteslutt på landsmøtet klokken 15 i dag.

