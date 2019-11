SØKER: Dykkere fra brannvesenet søker etter en mulig person som kan ha gått igjennom isen på Skøvatnet i Troms. Foto: Stian André Lund, Folkebladet

Frykter person har gått gjennom isen

En stor redningsaksjon pågår i Skøvatnet i Troms. Dykkere har så langt ikke gjort funn.

Det er iverksatt en stor redningsaksjon i Skøvatnet i Troms etter melding om at en person kan ha gått gjennom isen, opplyser Troms politidistrikt.

– Vi har fått melding fra en beboer som bor i nærheten av et vann. Han observerte et lys på vannet, og oppfattet det som at noen hadde oppholdt seg på isen. Det lyset forsvant plutselig, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til VG.

På bakgrunn av dette frykter politiet at en person skal ha gått gjennom isen. Flere nødetater er på stedet for å gjøre søk.

Funnet spor på isen

Politiet forteller at det er mye åpent vann på stedet, og et ellers mørklagt område. Nødetatene har foreløpig ikke funnet noen.

– Det er dårlig is på vannet. Derfor har vi sendt flere ressurser til stedet, blant annet dykkere fra brannvesenet, sier Meyer.

Dykkerne har ikke gjort noe funn ennå, tvitrer politiet rett før klokken 19.

Ifølge Folkebladet er det funnet spor på isen.

– Det er funnet spor på isen, men jeg kan ikke si noe mer enn det, sier operasjonslederen til VG.

Foto: Stian André Lund, Folkebladet

– Det er luftambulansens helikoptre fra Harstad og Tromsø som har med seg redningsdykkere fra brannvesenet. Også har vi forsvarets helikopter på vei fra Bardufoss, opplyser redningsleder Finn Tore Sortland i Hovedredningssentralen.

