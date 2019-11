OLJEHETT: Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for i større grad at oljefondet blir et politisk verktøy. Finansminister Siv Jensen advarer kraftig. Foto: Eskil Wie Furunes

Frp-Siv i heftig strid med Ap-Jonas om dine pensjonspenger: – Farlig og uansvarlig

Ap-leder Jonas Gahr Støre flyttet Aps politikk på en konferanse onsdag. Han sa at vi må venne oss til pensjonsfondet er et politisk verktøy. – Farlig og uansvarlig, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

Nå nettopp







– Vi må begynne å vende oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Til nå har vi ikke turt å si det, fordi vi ikke skal drive politikk med pensjonsfondet, og det er veldig mange ting jeg mener vi ikke skal gjøre, men det er klart at 10.000 milliarder kroner er politikk: Måten det blir investert på, retningen den blir satt. Så den diskusjonen mener jeg Norge kan ta, sa Støre under Zerokonferansen onsdag.

Det vakte oppsikt. Statsminister Erna Solberg var til stede og advarte kraftig, ifølge Teknisk Ukeblad (TU).

– Farlig

Siv Jensen er også kraftig kritisk.

– Dette er en farlig og uansvarlig uttalelse. I valgkampen ville Raymond Johansen kaste oljefondet ut av privat omsorg og sidestilte med det som leverer nødvendige omsorgstjenester til eldre med selskaper som laget atomvåpen. Den gang sa Støre nei, nå skal han likevel bruke fondet som et politisk instrument og går bort fra den ansvarlige linjen til Jens Stoltenberg, sier Jensen til VG:

les også Bli med budsjettgutten ut i pengebingen – Nordsjøen

– Stoltenberg advarte mot å bruke fondet politisk for eksempel i miljøpolitikken og sa «det innebærer en drastisk omlegging av petroleumsfondet, som har et opplegg for å sikre best mulig avkastning til lavest mulig risiko».

Hun sier et strategiskifte kan gi færre milliarder inn i fondet.

les også NHO-topp: Hvis Ap hadde brukt så mye oljepenger, hadde Jensen gått amok

– En av de viktigste grunnene til at Oljefondet har gjort det så bra er at de ikke brukes politisk og at de skal søke etter best mulig avkastning. Det har vært bred enighet om at det skal være høy terskel for å utelukke selskaper. Det viktigste vi gjør for å redusere risikoen, er å spre investeringene mest mulig. Nå forlater Arbeiderpartiet denne ansvarlige linjen.

Fondet passert nylig 10.000 milliarder kroner.

– Skal fondet nå Aps mål?

Hun anklager Støre for å ville mele Aps politiske kake.

– Spørsmålet til Støre er hvor mye av folks og fremtidige generasjoners sparepenger er han villig til å gi opp for å nå Arbeiderpartiets politiske og ideologiske målsettinger. Denne nye linjen til Arbeiderpartiet betyr jo at fondet skal investere i selskaper med lavere avkastning fordi det er selskaper som Arbeiderpartiet gir godkjentstempel på. Det er en farlig utvikling, sier hun:

les også Vi må snakke om i morgen

– Hvor skal grensen gå? Hva er det egentlig han mener? Skal fondet slutte i alt som ikke oppfyller Arbeiderpartiets politiske mål, spør Jensen.

Støre: Vi må forstå tiden vi lever i

Solberg mener, Ifølge TU, at det er problematisk å si at man skal bruke Oljefondet som et politisk instrument.

– Vi oppjusterer fondet i fornybar energi fordi vi tror det er penger å hente der. Men å politisere fondet tror jeg vil føre oss opp i mer handelskrigføring om vi ikke er ryddige i disse spørsmålene. Det kan skape problemer for næringslivet vårt, advarte statsministeren.

– Slik var det også da vi foreslo å gå ut av kull. Det ble nedstemt og vi tapte tid. Dette er ikke å bruke fondet som et redskap i en handelskrig, men å forstå tiden vi lever i, svarte Støre.

– Ikke uansvarlig

Han utdyper:

– Forvaltningen og bruken av et pensjonsfond på 10.000 milliarder kroner eiet av folket, handler selvsagt om politikk. Å si dette, er ikke uansvarlig, tvert imot handler det om å ta ansvar for hvordan pensjonsfondets penger brukes og forvaltes.

Jensens anklager om at det er Aps politikk som skal gjelde, avviser han.

– Vi har allerede vedtatt politisk hvordan fondet skal forvaltes. Vi har etiske retningslinjer for Pensjonsfondet som regulerer hvor pengene ikke skal investeres, som tobakk og kull eller i virksomheter som bryter internasjonale konvensjoner. Vi har også vedtatt at fondet kan investere i infrastruktur til fornybar energi. Selvsagt er dette politikk, sier han og legger til:

– Når det gjelder Frp så har jo de en historie om å være i mot hovedinnretningen for forvaltningen av fondet, de var mot innføring av etiske retningslinjer, og de var mot at vi skulle gå ut av tobakk. Der fikk de ikke støtte, også det var en politisk beslutning.

Klimaargument

Han gir et overbyggende argument:

– Fondet skal sikre avkasting og finansiere kommende generasjoners pensjoner. Men vi skal også sikre at kommende generasjoner har en trygg verden å leve i. Det er viktig, dette må verden lykkes med for å hindre uopprettelige klimaendringer. Satsingene på fornybar er avgjørende, vil øke og være lønnsomt, og der bør også vårt pensjonsfond være:

– Vi tok ikke fondet ut av kull for å tjene penger på det, men fordi det var rett at vårt pensjonsfond ikke investerer i kull, som verden må begrense. Det klart at dette var en politisk beslutning, og det skal vi være stolte av.

Publisert: 06.11.19 kl. 16:03







Mer om