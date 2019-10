KAN BLI STORE FORANDRiNGER: Svalbard, her fra Longyearbyen, er i dag preget av permafrost. Situasjonen kan bli en helt annen mot slutten av århundret dersom temperaturen stiger. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vinteren på Svalbard kan bli 20 grader varmere om 80 år

Svalbard kan snart ikke regnes som Arktis lenger, ifølge forskere. Innen år 2100 kan det lengst nord på øygruppa bli 20 grader varmere enn i dag.

NTB

Nå nettopp







Det kommer fram i en framtidsrapport fra Norsk Klimaservicesenter, skriver Klassekampen.

Innen år 2100 vil vinteren på øygruppa bli i gjennomsnitt ti grader varmere. Lengst nord, på Kvitøya, vil temperaturen om 80 år være 20 grader høyere enn i dag.

– Klimaendringene vil gjøre Svalbard mindre arktisk. Øygruppa vil få mer kystklima og bli mindre tørt og kaldt, sier klimaforsker Herdis Motrøen Gjelten ved Meteorologisk institutt til avisen.

les også Svalbard smelter. Det kan få dramatiske følger.

Isbreene vil krympe og snøgrensa er ventet å krype oppover fjellet i takt med at temperaturen bli varmere. På slutten av århundret vil Svalbard ha 40 prosent mer nedbør enn i dag, ifølge Gjelten.

– Dersom CO2-utslippene globalt går ned, vil verden oppleve en økning på rundt én grad, mens Svalbard vil bli fire grader varmere, sier klimaforskeren.

I et scenario med middels CO2-utslipp vil temperaturen på Svalbard øke med 6–7 grader de kommende 80 årene. Med et høyt utslipps-scenario – at dagens utslipp fortsetter – vil årssnittet bli ti grader varmere innen 2100.

Publisert: 30.10.19 kl. 01:33







Mer om