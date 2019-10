DØMT: NAV mente Erik Skjoldheim hadde svindlet dem for 500.000 kroner. Foto: Åsa Nord

Erik (38) ble dømt etter at arbeidsministeren ble varslet om NAV-skandalen: – Tragisk og dypt beklagelig at det ikke gikk raskt nok

Det gikk ti måneder departementet fikk varsel om en feil hos NAV, til det ble kjent offentlig. I mellomtiden ble flere dømt.

Av alle dommer riksadvokaten mener er gitt på feil grunnlag, er Erik Skjoldheim (38) kanskje den ferskeste. Han ble dømt 17. september i år, for trygdesvindel av over 500.000 kroner.

Han ble dømt fordi han fikk arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn, noe NAV mente ikke var lov.

For ti måneder siden ble arbeidsministeren først varslet om at det hadde skjedd en feil hos NAV. I månedsskiftet august/september fikk hun vite at flere kan ha blitt feilaktig dømt for det samme som Skjoldheim var tiltalt for.

Likevel ble også Skjoldheim dømt, uker etter at arbeidsministeren ble varslet.

Han forteller at innkallingen til rettssaken kom på verst tenkelig tidspunkt.

38-åringen fra Austevoll har hatt nyresvikt og var i flere år blind på det ene øyet og hadde kun 30 prosent syn på det andre.

Han var på vei til åpen hjerteoperasjon i julen 2018, da han fikk et infarkt på vei ned til operasjonssalen. Med komplikasjoner etterpå i tillegg, forteller han til VG at han ikke var sikker på om han vil overleve.

På lille julaften kom han hjem.

– Jeg ga en lang klem til den yngste datteren min, som sikkert varte i ti minutter. Like etterpå satt jeg på sengekanten med et brev i hånden, som kom mens jeg var på sykehus. Der sto det at jeg risikerte åtte års fengsel, sier Skjoldheim.

IKKE KLAR OVER: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svarer generelt at departementet ikke var klar over at NAVs feiltolkning også gjaldt de mest alvorlige sakene, som ender i retten. Hun har ikke kommentert de konkrete dommene VG omtaler. Foto: Annemor Larsen / VG

les også Politiet fikk brev fra Nav, stoppet soningsinnkallelser

– Det viktigste i verden for meg

Åtte år var strafferammen, ifølge Skjoldheim. Han var tiltalt for å ha mottatt 530.000 kroner urettmessig fra NAV mens han oppholdt seg i utlandet. Han hadde vært i Ungarn og besøkt en som studerte der.

Den 17. september ble han dømt til 60 dagers fengsel med en prøvetid på to år. Dagen etter gikk beskjeden ut om å stanse rettsforfølging i slike saker.

48 mennesker er dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag siden 2012, ifølge riksadvokaten. 36 av dem har fått fengselsstraff inntil åtte måneder.

– Det som sårer meg mest er at det betydde alt i hele verden for meg, å komme hjem og tilbringe den julen med familien. Ingenting betydde mer for meg enn det. Så ble det ødelagt på bekymringer. Det er tid jeg kastet bort, sier Skjoldheim.

– De kan så klart ikke vite om min situasjon og det jeg sto i, men dette ødela alt for meg. Dette er en enkeltsak blant mange saker, men det betyr at det vil være andre her som dette ødela alt for.

DØMT: Erik Skjoldheim fikk 60 dager fengsel, men på prøve. Dommeren mente helsesituasjonen hans gjorde det vanskelig å sone. Foto: Privat

Dommene avsagt i 2019

Dommene er de Riksadvokaten selv har pekt på at er rammet av feiltolkningen, men riksadvokaten utelukker ikke at domstolen vil oppdage flere. De uthevede dommene er ubetingede fengselsstraffer, VG vet ikke om disse er sonet.

12. februar: kvinne i 40-årene dømt i Bergen tingrett til 40 dager fengsel på prøve.

25. februar: kvinne i 50-årene dømt i Asker og Bærum tingrett til 90 dager ubetinget fengsel.

7. mars: Mann i 40-årene dømt i Bergen tingrett til 60 dager ubetinget fengsel.

29. mars: Kvinne i 20-årene dømt i Trondenes tingrett til 75 dager ubetinget fengsel.

8. august: Kari Vindenes (54) dømt i Jæren tingrett til 30 dager fengsel på prøve.

19. august: Eldre kvinne dømt i Jæren tingrett til 21 dager ubetinget fengsel

17. september: Erik Skjoldheim (38) dømt i Bergen tingrett til 60 dager fengsel på prøve.

les også NAV-skandalen: Hauglies departement fikk brev om feilen for ti måneder siden

TILSTO: 8. august ble Kari Vindenes dømt til 30 dagers betinget fengsel. Hennes dom ble avsagt to år etter at de første spørsmålene kom i 2017, om NAV hadde feiltolket regelverket.

Arbeidsministeren: – Tragisk og dypt beklagelig

Generelt har Hauglie svart at departementet ikke var kjent med at det var problemer med straffesakene, før september 2019.

Ifølge Hauglie fikk de et varsel i desember 2018 om de sakene der trygdemottageren har oppholdt seg kortvarig i et annet EØS-land. Sakene NAV anmelder til politiet, og som ender med dom i tingretten, gjelder langvarig opphold i utlandet.

– Jeg skal være den første til å si at jeg skulle ønske at ting hadde gått raskere i denne saken. Det er ingenting som er verre enn at uskyldige blir dømt, mens man jobber med å løse en sak, sier arbeids- og velferdsminister Anniken Hauglie (H) til VG onsdag.

– Vi fikk først vite at det kunne være snakk om feilpraksis overfor dem med lange utenlandsopphold i månedsskiftet august/september i år. Dette var sakene hvor folk hadde blitt straffeforfulgt og dømt. Og selv om NAV ennå ikke hadde konkludert, tok det ikke lang tid før sakene som da var i prosess ble stilt i bero. Etter det vi kjenner til nå, er et rett og slett tragisk og dypt beklagelig at det ikke gikk raskt nok, sier Hauglie.

Hun legger til at staten skal rydde opp og gjentar at hun beklager til alle som er berørte.

– De som er urettmessig straffet eller som har fått krav om tilbakebetaling skal få sin oppreising, sier hun.

BEKLAGER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har beklaget overfor dem som er rammet av feilen. Departementet tror nærmere 2400 personer er berørt. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Ble anbefalt å tilstå

Kari Eldbjørg Vindenes ble dømt i august til en betinget fengselsdom. Hun hadde reist til Sverige og Frankrike mens hun gikk på arbeidsavklaringspenger.

Ifølge Vindenes ble hun rådet til å tilstå av politiet, slik at hun ville få mildere straff. Hun oppfattet det som at politiet ønsket å hjelpe henne til mildest mulig straff, slik saken hennes sto.

– Jeg ville bare bli ferdig å gå videre i livet, sier Vindenes til VG.

Hun ble anmeldt av NAV i 2017, og sier hun fortsatt ikke har fått høre om saken hennes fra etaten etter at feilen ble kjent.

– Det er litt uvirkelig. Det synker jo sakte, men sikkert inn, men ingenting er sikkert før jeg får vite noe fra NAV. Jeg har levd med usikkerhet i 3,5 år nå, så dermed tar jeg ingenting for god fisk, sier Vindenes til VG.

les også Reiste hjem etter å ha fått foten knust i ulykke – NAV krevde 650.000

Eldre kvinne skulle sone i 21 dager

– Jeg er sint og bitter, sier kvinnen til VG.

I august møtte hun opp i tingretten. Det var en tilståelsesdom som endte med 21 dager ubetinget fengsel. I høst fikk hun beskjed om at soningen var utsatt, men ikke at hele dommen trolig var avsagt på feilaktig grunnlag.

Torsdag i forrige uke møtte hun derfor opp hos politiet for å gi dem DNA og fingeravtrykk, til registeret over straffedømte. Fredag betalte hun ned på kravet om tilbakebetaling fra NAV. Mandag kunne hun se på TV at hele saken hennes nok var feil, ifølge riksadvokaten.

– Jeg er lamslått. Hvordan kunne dette skje? Det vil jeg ha svar på, sier kvinnen til VG.

Hun ønsker ikke å stå fram med navn fordi hun fortsatt føler skam, og fordi svært få rundt familien hennes vet om dommen.

– Dette er helt uhørt. Jeg tenker at NAV-direktøren og arbeidsministeren må kjenne på om de har gjort jobben sin godt nok, når de sitter på denne type informasjon i evigheter og lar folk bli straffet på denne måten, sier kvinnen.

– Det er ikke bare en straff å sone, det er en straff å gå og vente også.

