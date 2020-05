KOPPLAM: Sju små kopplam hos familien Berg Hansen i Saksumdal er klare for 17. mai-fering. Foto: MARIANNE BERG

Klart for 17. mai-feiring i fjøset

Denne gjengen er klare for 17. mai-feiring - ferdig pyntet og med norske flagg.

På et lite småbruk i Saksumdal like utenfor Lillehammer, er sju kopplam i alderen en til tre uker dekorert og klargjort for årets nasjonaldag av 14 år gamle Ingrid Berg Hansen.

– Jeg hadde bare tenkt å lage noen streker i rødt og blått - for hvitfargen er de jo allerede utstyrt med. Men Ingrid ville gjøre noe ordentlig ut av det og dermed gikk hun i gang . Det ble jo riktig så fint, forteller mamma Marianne Berg til VG.

På småbruket har de 50 sauer på vinterfor - og i løpet av noen hektiske uker har familien fått 110 lam på fjøset.

– I lamminga må alle være med og hjelpe til. Store som små og da må vi gjøre det så positivt som mulig. Det var da Ingrid fikk ideen om å gjøre noen «forberedelser» til 17. mai feiringen, sier Marianne Berg.

KJÆRLIG OMSORG: Mamma Marianne Berg forteller at datteren Ingrid er flink til å ta vare på kopplammene og det er hun som har stått for 17. mai-dekorasjonen Foto: MARIANNE BERG

Hun forteller at det er noen av søyene som får både tre og fire lam.

– Det kan virke hardt og brutalt, men da må vi ta noen fra dem. Sauen har bare to spener og da vil det bli kamp om maten og da vil noen tape. Noen vil rett og slett ikke få nok mat og de kaller vi kopplam, forklarer Marianne Berg.

Publisert: 16.05.20 kl. 16:45

