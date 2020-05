Foto: Odin Jæger, VG

17. mai på Aker Brygge: – Blir ingen dansing på bordet

Til tross for andre omstendigheter er det ventet folkefest på Aker Brygge på nasjonaldagen i år også.

Aker Brygge er en av hovedstadens mest populære steder å feire 17. mai på, og i år er intet unntak. Flere utesteder er fullbooket, og venter en litt roligere feiring enn vanlig.

– Det blir nok ingen dansing på bordene i år, sier Markus Gjelseth, administrerende direktør i Mat og drikke-gruppen, som eier Lekter’n, til VG.

Til tross for en annerledes oppkjøring er derimot restauranten klar for feiringen i år også.

– Vanligvis har vi tre måneder, men nå har vi kun hatt én uke. Det har bydd på noen utfordringer med tidspress, men vi føler vi har fått det til. Vi har et godt samarbeid med andre restauranter rundt oss, og vi har laget en god kjøreplan, forteller Gjelseth.

NYTER SOLEN: Camilla Thomsen-Hansen (t.h.) synes det funker til tross for tiltakene. FOTO: Odin Jæger, VG

– Litt lite folk

Langs med bryggen er det mange folk med finstasen på. Vennegjengen til Camilla Thomsen-Hansen nyter et måltid på uteserveringen til Friday’s.

– Jeg synes det har funket, litt lite folk bare, men det er jo sånn det skal være nå. Tiltakene funker, og vi føler oss ivaretatt, sier Camilla til VG.

Mellom alle restaurantene sitter en gjeng med russ som også feirer denne litt spesielle nasjonaldagen.

– Russetiden har vært koselig, men veldig interessant. Akkurat i dag er det på en måte en hviledag, for gårsdagen var tung og skolen begynner igjen i morgen, sier Maria Drange, til VG.

HVILEDAG: Russegjengen koser seg på Aker Brygge, men selve feiringen har vært rolig. T.v: Cornelia Stigen (18) og Blåruss Maria Drange (18). FOTO: Odin Jæger, VG

Har halv kapasitet

På grunn av coronaviruset har alle serveringssteder måttet innføre tiltak for forhindre smittespredning. Begrensinger på distanse mellom gjestene, kun bordservering og mindre dansing er noen av tiltakene fra myndighetene.

– De største endringene blir at vi har halv kapasitet, med kun 600 sitteplasser, sier Gjelseth.

De har skrudd ned prisene for anledningen. I motsetning til tidligere år hvor prisene for et bord i solen på nasjonaldagen har vært flere tusen, koster det i år 950 kroner per person for en burger, tre øl og en halv champagne-flaske.

Rett ved siden av Lekter’n ligger det flere båter med vaiende flagg. En av disse er 50-foteren «Krabat».

– Vi har feiret 17. mai her i mange år og vanligvis har vi 30 gjester ombord. Men i år er en liten gjeng som koser oss med oster, kransekake og noe godt i glasset, sier Dordi Sæbø-Jørgensen, til VG.

«KRABAT»: Ombord den nederlandsk-bygde seilbåten sitter en vennegjeng og hygger seg. FOTO: Odin Jæger, VG

Solli Plass, rett ved Slottsparken, er også kjent for å være tettpakket av festglade Oslo-borgere på nasjonaldagen. Utestedet Champagneria er allerede fullbooket, og vil vise bort folk som ikke har reservasjon.

– Vi har møblert slik at gruppene som kommer kan holde avstand, forteller eier Geir Hagbarth Andresen.

Han forteller at han er usikker på hvordan feiringen blir i kveld.

– Det blir litt merkelig. Jeg tror folk er litt usikre på grensene. «Awkward» er vel et godt ord for det, sier Andresen.

Annerledes feiring på Oslos tak

Utestedet Stratos, på «toppen av Oslo» ved Youngstorget, fortsetter sin tradisjon med nasjonaldagsfeiring til tross for omstendighetene.

– Vi har jo hatt en årelang tradisjon med 17. mai på Stratos, og det velger vi å fortsette med. Dette blir faktisk vår første åpningsdag siden vi stengte ned etter coronaen kom, så det er en fin dag å komme i gang på, sier Jama Awaleh, partner i byOSLO, som eier utestedet, til VG.

Som andre steder i Oslo har de også innført coronatiltak. Bordservering, redusert antall gjester og ingen dansing. Men det blir feiring, understreker Awaleh.

Utestedet har som mål å være «litt mer folkelige» i prisene sine. De ligger på 450 kroner for mat, drikke og inngang.

– Vi var fullbooket før tiltakene kom, så vi har måttet nedskalere. Heldigvis har folk forståelse for dette. Vi gjør det beste ut av det, for det blir en strålende dag, avslutter partneren i byOSLO.

Publisert: 17.05.20 kl. 18:04

