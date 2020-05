Kongen av (digitalt) sekkeløp

Gårsdagens corona-17. mai skapte en vinner av Nikolaj Bugge Erstad (27). Han ble den første til å runde VGs sekkeløpspill uten en eneste feil. Det tok et halvt døgn.

Bare noen minutter senere ble broren Fredrik (21) nummer to til å klare et perfekt digitalt sekkeløp på VGs sekkeløp-spill «Ja, vi hopper». Men det hjelper lite: Øverst på pallen står storebror Nikolaj Bugge Erstad. Han gir seg på topp, sier han til VG.

– Gårsdagen tæret på. Jeg må ha pådratt meg noe i tommelen etter å ha spilt så mange timer, så nå skal jeg pensjonere meg fra det spillet.

De to brødrene bor sammen i Molde og feiret nasjonaldagen i fred og ro. Til vanlig er han butikksjef for Kiwi Vestnes utenfor Molde. Broren studerer ved NTNU.

NR. 1: Nikolaj Bugge Erstad er Norges ubestridte sekkeløper, i det minste digitalt. Med 127 pølser og null fall gikk han til topps i VGs sekkeløpspill 17. mai. Foto: Privat

– Vanligvis går vi i tog og feirer med familien, men i år var ikke det mulig. Vi var en liten tur ut på balkongen for å se på 17. mai-toget i Molde sentrum, men det var alt, sier Nikolaj.

Konkurranseinstinkt

Ved tolvtiden oppdaget Fredrik VGs sekkeløpspill, og de to brødrene ble hektet.

– Konkurranseinstinktet slo inn ekstremt om å bli den første til å løpe et rent løp uten fall. Hele 17. mai-feiringen gikk med til dette, sier han.

VGs spill er et mobilspill som ganske enkelt handler om å hoppe så langt mulig mens du samler inn pølser, uten å bli truffet av noen hindre. For å klare å komme seg helt til mål, måtte brødrene jobbe sammen.

NR 2: Broren Fredrik Bugge Erstad øynet en mulighet for å vinne da Nikolaj tok en pause. Den gang ei. – Det må nevnes at katten vår fikk lite oppmerksomhet i går, sier Nikolaj. Foto: Privat

– Vi samarbeidet om å finne best mulig strategier for å komme forbi hindrene uten å bli truffet. På et tidspunkt måtte jeg ta en pause for å hvile hendene, og da trodde Fredrik at han skulle klare det før meg. Men da jeg kom tilbake, gikk det ikke lang tid før jeg hadde rundet det. Han ble litt irritert, men likevel glad for at det var en av oss som var først, sier Nikolaj.

Ukjent hemmelighet

Hvor mange ganger han har endt med å spille, vet han ikke.

– Åh, det må være mange hundre. Ett forsøk kan ta rundt to-tre minutter. Og vi holdt på helt til halv tolv-tiden.

– Vi må det obligatoriske vinnerspørsmålet: Hva føler du nå?

– Jeg vet ikke hvor mye jeg elsker at vi har brukt så mye tid på et mobilspill en syttende mai, men det var moro. Og så var det ekstra kult at broren min fikk det til like etterpå. Men jeg må innrømme at vi ennå ikke har fortalt noen at det var dette vi brukte gårsdagen til, sier Nikolaj og ler.

Einar Otto Stangvik, VGs utvikler av spillet, har selv rundet spillet flere ganger mens han laget det.

– Men jeg kom aldri opp i brødrenes poengsum. Jeg er glad for at det ble slik at de to kom på topp, sier Stangvik.

Han synes ikke et halvt døgn er i overkant mye å bruke på å spille sekkeløpspillet.

– Siden jeg selv har jobbet i to lange uker for å lage spillet, synes jeg det er stas at enkelte spillere også legger tid i det.

