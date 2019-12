KALDT, FOR Å SI DET MILDT: Her er Mike Horn fotografert rett etter han gikk gjennom isen. Lyset i bakgrunnen er fra Bengt Rotmo og Aleksander Gamme. Foto: Børge Ousland

Forteller om dramaet i isødet: – Det vi frykter mest av alt

ARKTIS (VG) Like før målet holdt alt på å gå galt for polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

– Det skjedde stadig vekk at vi var nær katastrofen.

Det sier den norske polfareren til VG om bord på skipet «Lance», som lørdag ettermiddag fortsatt sitter fast i isen.

Han forteller at av de 1500 kilometerne over isen var dette en av hendelsene som skremte mest. De sto bare noen hundre meter unna polfarerne som var sendt ut fra skipet for å møte dem. Det som skilte dem var en elv av sort, iskaldt vann skjult under et tynt lag snø.

En flere hundre meter bred råk som bredte seg gjennom landskapet og holdt Mike Horn og Ousland unna de første folkene de hadde sett på tre måneder.

Hodelyktene til Bengt Rotmo og Aleksander Gamme lyste mot dem fra andre siden. Det var fredag 6. desember, ettermiddag og Ousland sto og filmet lysene da Mike Horn plutselig forsvant uti vannet. Med skiene på.

RIKKET SEG IKKE: Skipet sto fast på det samme isflaket siden sent lørdag, men skled av isflaket torsdag formiddag. Foto: Jørgen Braastad / VG

– Det var skikkelig skummelt, rett og slett. Å gå gjennom isen er det vi frykter mest av alt, fordi det er så ufattelig kaldt. Den dagen var det 25 minusgrader og ganske kraftig vind, sier Ousland.

Frostskader med infeksjon

Mike Horn er en av verdens mest kjente eventyrere. Han har mildt sagt vært ute en vinternatt før. Og på denne turen hadde vinteren også satt spor i ham. På nesen og fingrene hadde han kraftige frostskader. De to måtte bruke sikkerhetsnål for å tappe puss ut av infeksjonen i fingrene.

– Når kjernetemperaturen faller raskt, vet vi alle konsekvensene. Fordi fingrene mine er litt sårbare, ville de vært det første som hadde frosset, sier Horn.

FROSTSKADER: De to måtte bruke sikkerhetsnål for å tappe puss ut av infeksjonen i fingrene. Foto: Børge Ouslands Facebook

Fire dager etter han har kommet om bord i «Lance» ser tomlene fortsatt ut som store, hovne kjøttklumper.

– Jeg tenkte at dette kunne gå skikkelig galt, sier Børge Ousland.

– Akkurat da det skjedde var jeg bekymret for at dette skulle ende med frostskader eller at vi måtte avbryte. Det hadde allerede gått infeksjon i fingrene og de var skikkelig, skikkelig såre. Han var nesten litt handikappet på slutten av turen, påpeker Ousland.

Da Mike også ble redd

Mike Horn gikk på ski mot råken mens Børge filmet. De var oppjaget over lysene og det første tegnet til liv på nesten tre måneder – og ikke så forsiktige som de pleier.

– Jeg snudde meg for å se om han fortsatt filmet, samtidig som jeg gikk fremover. Og de to skrittene var de to skrittene for langt. Det er som om noen trekker et teppe ut fra under deg, sier Horn.

Snøen hadde visket ut alle skiller mellom hva som var vann og hva som var fast is. Han gikk rett ut i Polhavet.

– Jeg snudde meg og prøvde å komme meg inn til kanten. Men siden det er snø oppå vannet, skapte det en slush, sier Horn.

– Til slutt fikk jeg hendene oppå kanten. Børge kom løpende og jeg så at han var i ferd med å gå inn i det samme området. For du så ikke hvor kanten var. Og det var da jeg ble redd, sier Horn.

Skiene hang fast på tuppen av skoen. Han måtte få en ski opp av vannet, hvis ikke ville det ikke hjelpe hvor mye Ousland dro for å hjelpe.

– Jeg forholdt meg rolig. Hvis du ikke får panikk og forholder deg rolig i disse situasjonene, har du bitte litt tid. Hvis du kjemper, synker energinivået ganske raskt, påpeker Horn.

Klærne frøs til is

Vannet er varmere enn luften, så den virkelige kulden kom da de fikk ham opp. Å stå stille når du er klissvåt i 25 minusgrader og vind kan bety den sikre død. Så Mike måtte løpe mens klærne frøs til is rundt ham.

– Han badet også i snø, fordi snø suger opp fuktigheten. Så han la seg ned og vasket seg med snø på klærne for å få mest mulig av fuktigheten og vannet til å bli sugd opp. Jeg fikk opp teltet og fikk fyr på begge primusene, så var det inn med ham, sier Ousland.

NY HVERDAG: Børge Ousland slapper av foran TV-en på «Lance» torsdag. Foto: Jørgen Braastad / VG

Horn påpeker at han ville fått permanente skader om ikke Ousland hadde handlet så raskt.

– Jeg prøvde å ta av meg klærne med en gang, men glidelåsen hadde frosset, så jeg klarte det ikke, sier Horn.

Han måtte bruke primusflammen for å smelte opp glidelåsen. Så satt han der naken i teltet i 25 minusgrader, men kunne ikke kle på seg ennå.

– Jeg hadde litt varmt vann i termosen og toalettpapir. Jeg tok vannet på toalettpapiret for å vaske saltvannet av kroppen. For når du har salt på kroppen, forblir den fuktig. Jeg tørket huden veldig nøye, sier Horn.

Ousland tok med buksen ut for å frysetørke den. Buksen ble til et frosset panser med en gang – og isen kunne børstes av.

Kunne ikke stoppe

– Under normale forhold ville vi stoppet for dagen, fått meg inn i soveposen og tørket klærne mine skikkelig, så jeg ikke hadde vært eksponert med kulde lenger. Men vi ville gjøre turen uten etterforsyninger. Hvis vi hadde blitt i teltet en ekstra dag, hadde vi ikke hatt nok mat, påpeker Horn.

Så han kledde på seg et tørt lag klær, puttet vanntette poser i skoene og gikk ut igjen.

– Jeg var ekstremt kald resten av dagen. Vi måtte krysse råken, og etter at vi møtte Bengt og Aleks gikk vi på ski i fem timer, for å nå «Lance» dagen etter. Den dagen var nok den kaldeste dagen på ski på hele turen, fordi jeg var så utslitt, sier Horn.

– Balanserer på en knivsegg

Ousland påpeker at de hadde hendelser hver dag på turen som kunne gått skikkelig galt.

– Vi balanserte hele tiden på en knivsegg mellom suksess og fiasko. Du må fremover og du må ta noen sjanser for å ta fremdrift. Samtidig som du må gjøre det på en trygg måte. Men så blir du sliten, det blir dårlig vær eller du får ikke fulgt med skikkelig, påpeker Ousland.

HARDKJØR: Børge Ousland etter 1500 kilometer over isen. Foto: Jørgen Braastad / VG

Horn påpeker at han og Børge, eller «Borgi» som han uttaler det, håndterer fare på ulike måter.

– Vi har den samme frykten, «Borgi» og jeg. Men måten vi håndterer det på er forskjellig. Børge er så profesjonell, han liker ikke å ta risiko. Men jeg har en tendens til å ta litt større. Det har noe med personligheten din å gjøre, hvordan du er født, sier Horn.

Publisert: 14.12.19 kl. 15:56

