Mann funnet død på gaten i Hokksund – etterforskes som mulig drap

HOKKSUND (VG) Politiet etterlyser nå tips fra publikum som kan ha sett noe.

En eldre mann ble funnet med skader på gaten i Hokksund i Buskerud ved 19.30-tiden mandag kveld, melder politiet i Sør-Øst.

Han ble behandlet av ambulanse, men ble erklært død på stedet rundt 45 minutter senere.

Politiet etterforsker saken som et mulig drap, opplyser politiadvokat Ann Iren Svane Mathisen i en pressemelding.

De jobber med å sikre spor på åstedet og i nærområdet, i tillegg til å gjennomføre avhør av vitner.

– Vi tror det dreier seg om en kriminell handling, sier politiets innsatsleder Tom R. Skuggedal til Drammens Tidende.

ETTERFORSKER: Bevæpnet politi er på stedet i forbindelse med en hendelse hvor en mann ble funnet død på gaten i Hokksund. Foto: Joakim Fjeldli

Bevæpnet aksjon

Ifølge Drammen Live 24 er politiets styrker på stedet bevæpnet med vester og våpen.

Ifølge DTs reporter på stedet gjør politiet søk med hundepatrulje i det aktuelle området.

Skuggedal sier til avisen at det ikke er noe som tyder på at hendelsen kan knyttes opp mot et trafikkuhell.

Han ønsker ellers ikke å kommentere hva slags skader mannen ble funnet med.

Politiet etterlyser nå tips i saken, og ber alle som kan ha sett noe fra 19-tiden og utover om å melde seg.

AVSPERRING: Politiet har sperret av området rundt åstedet. Foto: Joakim Fjeldli

Publisert: 23.12.19 kl. 21:37 Oppdatert: 23.12.19 kl. 23:15

