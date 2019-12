Mann død i Hokksund – etterforskes som mulig drap

HOKKSUND (VG) Politiet etterlyser nå tips fra publikum som kan ha sett noe etter at en mann i 70-årene ble funnet med skader på gaten i Hokksund i Buskerud ved 19.30-tiden mandag kveld.

Mannen ble behandlet av ambulanse, men ble erklært død på stedet rundt 45 minutter senere.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathisen sier at det er forhold på stedet som gjør at politiet nå etterforsker dødsfallet som et mulig drap.

– Vi ønsker ikke å gå ut med hva det er konkret, sier hun.

Hun ønsker ikke å kommentere om politiet har funnet noen gjenstander som kan knyttes til dødsfallet, eller om politiet har noen mistenkte.

Hun vet ikke om mannen var i live da ambulansen kom til stedet.

JOBBER: En krimtekniker var på plass på åstedet sent mandag kveld. Foto: Ola Haram, VG

Etterlyser vitner

Ifølge politiet hadde mannen vært ute og gått tur med hunden, og var trolig innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke litt etter klokken 19.

Politiet etterlyser nå tips i saken, og ber alle som kan ha sett noe om å ta kontakt.

De er blant annet interessert i biler påmontert dashboardkamera og som har kjørt i området ved Loe Bruk mellom klokken 18.30 og 20.30 om å sikre eventuelle opptak.

Politiet jobber med å sikre spor på åstedet og i nærområdet, i tillegg til å gjennomføre avhør av vitner. En krimtekniker er også på plass på stedet.

ETTERFORSKER: Bevæpnet politi er på stedet i forbindelse med en hendelse hvor en mann ble funnet død på gaten i Hokksund. Foto: Joakim Fjeldli

Så en mørkkledd mann på broen

VG har møtt Lasse Olsen, som tror han så den nå avdøde mannen tidligere på kvelden.

– Jeg kjørte over broen rundt klokken 19.20, og da så jeg en eldre mann med hund på vei over broen. Cirka ti meter unna ham så jeg en annen mann, som var mørkkledd, og som sto i ro på broen, sier han.

Olsen forteller at han nå skal til politistasjonen for å fortelle politiet hva han har sett.

Et annet vitne forteller at han så en mørkkledd mann midt på broen rundt klokken 19.05–19.10 på vei mot sentrum. Også han skal melde seg til politiet.

En beboer like ved Loe Bruk sier til VG at hun hørte smell i 19- eller 20-tiden.

Hun har forklart seg for politiet. Svane Mathisen ønsker ikke å uttale seg om mulige opplysninger som politiet sitter på nå.

AVSPERRING: Politiet har sperret av området rundt åstedet. Foto: Joakim Fjeldli

Væpnet aksjon

Politiets styrker på stedet var mandag kveld bevæpnet med vester og våpen.

Politiet gjorde også søk med hundepatrulje i det aktuelle området.

– Det er naturlig når man etterforsker et mulig drap. Da er det naturlig at man undersøker åstedet, men også et større område, lete etter gjenstander, spor etter personer, sier Svane Mathisen.

Hun sier videre at det ikke er noe som tyder på at det er snakk om en påkjørsel.

Hun ønsker ellers ikke å kommentere hva slags skader mannen ble funnet med.

