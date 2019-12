Politiet gjør nye undersøkelser i Hagen-boligen: Lydekspert tilbake på åstedet

LØRENSKOG (VG) Torsdag morgen gjennomførte politiet nye undersøkelser i huset til savnede Anne-Elisabeth Hagen og hennes ektemann.

Ved 09.30-tiden kjørte flere etterforskere inn på eiendommen i Sloraveien 4. Etter det VG kjenner til gjennomførte politiet nye undersøkelser i boligen.

En av politimennene gikk minst fire ganger ut av huset, satte seg inn i en personbil, og kjørte frem og tilbake i innkjørselen, for å så gå inn i huset igjen.

Også lydekspert Truls Birkeland, som har blitt omtalt som en av Norges fremste når det gjelder såkalt kriminalteknisk lydarbeid, var på plass ved boligen.

Krimkommentator i VG, Øystein Milli, sier at det ikke er noe som tyder på at det har kommet nye bevis nå, men at politiet muligens driver med rekonstruksjoner med bilen.

– Det kan handle om at man ønsker å sjekke hvor lang tid det tar, kanskje man vil se hvor denne bilen som kjører ut og inn kan bli sett fra, hvordan det foregår, og så videre. Også kan det hende at man ønsker å finne ut hvordan det høres ut. Det er vanskelig å si nøyaktig hva politiet holder på med. Men det er interessant å se hvordan de nå jobber så detaljert med etterforskningen.









LYDEKSPERT: Vamp-produsent Truls Birkeland var på plass ved Hagen-boligen torsdag.

Etter en og en halv time på eiendommen forlot politiet stedet igjen.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier følgende til VG om torsdagens undersøkelser:

– I alle store etterforskinger får vi svar som leder til nye spørsmål. Noen av disse må følges opp med nye undersøkelser, og det er også tilfellet i dag. Utover det har vi ingen kommentar til undersøkelsene som gjøres.

Flere spor på eiendommen

Over ett år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor. Det siste året har en rekke nye spor dukket opp i etterforskningen.

I mars gjennomførte kriminalteknikere lydtester utenfor boligen i mars. Birkeland var også på plass den gangen.

Under en tidlig åstedsundersøkelse i boligen fant kriminalteknikerne små mengder blod som stammer fra Hagen. Andre tekniske spor som har blitt funnet i huset er blant annet slepespor i inngangspartiet.

I november i år ble det kjent at en DNA-profil kan bidra med å løse mysteriet. Sporet er avsatt på en helt sentral del av åstedet i Sloraveien. Etter det VG kjenner til har politiet holdepunkter som tyder på at DNA-profilen kan knyttes til bortføringen, noe som betyr at politiet kan sitte med DNA-profilen til en gjerningsperson.

I forrige uke ble det også kjent at en mystisk bil ble fanget på video i nærheten av en gangvei ved Hagens hus.

Mindre sjanse for løsning før jul

Tidligere i høst sa Brøske til VG at politiet hadde som mål å løse saken innen året er omme.

I slutten av november sa imidlertid Brøske at sjansen for at saken løses før jul stadig blir mindre.

– Vi mener fortsatt at saken er mulig å løse. Vi utelukker ikke at vi kan få et gjennombrudd også i 2019. Vi har gjort våre vurderinger og evalueringer, og laget en plan for de kommende ukene og månedene. Av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på våre interne vurderinger, sa han da.

