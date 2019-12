UNDERSØKER: Politietterforskere ved Anne-Elisabeth Hagens hus torsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Lørenskog-forsvinningen: Politiet gjør nye undersøkelser i Hagens hus

LØRENSKOG (VG) Torsdag morgen gjennomfører politiet nye undersøkelser i boligen til savnede Anne-Elisabeth Hagen og hennes ektemann.

Ved 09.30-tiden kjørte flere etterforskere inn på eiendommen i Sloraveien 4.

Etter det VG kjenner til skal politiet nå gjennomføre nye undersøkelser i boligen.

Øst politidistrikt har ingen kommentarer til undersøkelsene som foretas i dag.

Flere spor på eiendommen

Over ett år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor. Det siste året har en rekke nye spor dukket opp i etterforskningen.

I mars gjennomførte kriminalteknikere lydtester utenfor boligen. En av dem var Vamp-produsent Truls Birkeland, som har blitt omtalt som en av Norges fremste når det gjelder såkalt kriminalteknisk lydarbeid.

Under en tidlig åstedsundersøkelse i boligen fant kriminalteknikerne små mengder blod som stammer fra Hagen. Andre tekniske spor som har blitt funnet i huset er blant annet slepespor i inngangspartiet.

I november i år ble det kjent at en DNA-profil kan bidra med å løse mysteriet. Sporet er avsatt på en helt sentral del av åstedet i Sloraveien. Etter det VG kjenner til har politiet holdepunkter som tyder på at DNA-profilen kan knyttes til bortføringen, noe som betyr at politiet kan sitte med DNA-profilen til en gjerningsperson.

I forrige uke ble det også kjent at en mystisk bil ble fanget på video i nærheten av en gangvei ved Hagens hus.

Mindre sjanse for løsning før jul

Tidligere i høst sa etterforskningsleder Tommy Brøske til VG at politiet hadde som mål å løse saken innen året er omme.

I slutten av november sa imidlertid Brøske at sjansen for at saken løses før jul stadig blir mindre.

– Vi mener fortsatt at saken er mulig å løse. Vi utelukker ikke at vi kan få et gjennombrudd også i 2019. Vi har gjort våre vurderinger og evalueringer, og laget en plan for de kommende ukene og månedene. Av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på våre interne vurderinger, sa han da.

