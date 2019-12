UVETTIG BRUK: Politiet har rykket ut til flere steder med fyrverkeri-hendelser i kveld. Dette bildet er ikke fra noen av hendelsene. Foto: Krister Sørbø

Fyrverkeri-kaos: T-banestans og skremte hester

På grunn av fyrverkeri-røyk ble Furuset T-banestasjon i Oslo stengt. Ungdom med fyrverkeri har mandag holdt politiet opptatt i flere distrikter.

Oppdatert nå nettopp

Brannalarmen på Furuset T-banestasjon ble utløst ved 20.45-tiden mandag, etter at det ble sendt opp fyrverkeri inne på stasjonsområdet.

Det var ingen brann som en følge av hendelsen, men på grunn av røyk evakuerte passasjerene seg selv og nødetatene rykket ut.

Kort tid etter meldte Sporveien at T-banen inntil videre ikke ville stoppe på Furuset stasjon. Ved 21.10-tiden var stasjonen sjekket og åpnet igjen.

Politiet har foreløpig ikke anholdt noen for forholdet.

Oslopolitiet har mandag mottatt en rekke henvendelser om ungdommer som har skutt opp fyrverkeri i retning andre personer.

– I grove trekk har vi over hele politidistriktet fått fyrverkeri-meldinger, gjerne ved knutepunkter der det samles mye mennesker, hvor det både kastes og fyres opp fyrverkeri innendørs, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Har du bilder eller video? Ta kontakt med VGs journalist her.

– Flaks at ingen har blitt skadet

Mens VGs journalist snakker med politiet, kommer det inn flere meldinger om fyrverkeri-hendelser:

Noen kastet fyrverkeri inne på en buss på Holmlia. Det satt få mennesker på bussen og ingen ble skadet.

– Da politiet ankom stedet, var personene forsvunnet. Men vi hørte smell i nærheten og fikk innhentet en ungdom, sier Jøkling.

På Stovner har noen løpt inn i en stall, fyrt av raketter og skremt hester.

På Bjørndal står noen ute på en bro og sender fyrverkeri ned mot forbipasserende biler.

– For å oppsummere har det vært veldig mange fyrverkerimeldinger, hvor stort sett ungdom ned i 12-årsalderen helt bevisst fyrer av eller kaster mot personer og kjøretøy. Det er svært uvettig bruk av fyrverkeri, sier operasjonslederen.

Ved 21.15-tiden hadde Jøkling nylig snakket med AMK-sentralen, som ikke hadde mottatt meldinger om personer som var skadet som en følge av fyrverkeri.

– Det er faktisk bare flaks og tilfeldigheter som gjør at ingen har blitt skadet, sier han.

Smalt fyrverkeri utenfor spisested

Vektere på Sandvika storsenter tok mandag ettermiddag kontroll på fire barn i alderen 12–13 år, som sendte fyrverkeri mot mennesker og kjøretøy.

De har hittil ikke fått melding om at noen er truffet og skadet.

Ungdommer med fyrverkeri var også ute i Kristiansand sentrum.

– Det var en burgerrestaurant som ringte hit og sa at noen smalt av fyrverkerier utenfor døren deres. Så var det noen forbipasserende som ringte og sa det samme, sa operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.

Ungdommene forsvant kort tid etter hendelsen, men senere på kvelden meldte politiet at de har stanset syv ungdommer som passer til beskrivelsene på vei inn på en buss.

Det ble funnet fyrverkeri på flere av dem. Foreldrene ble kontaktet og bedt om å hente sine respektive barn.

– Folk er redde og sinte

Operasjonslederen sier videre at de gjennom kvelden har blitt oppringt av folk som har vært både oppgitte, redde og sinte på grunn av denne oppførselen.

Det har kommet inn så mange meldinger, at politiet ikke har hatt mulighet til å følge opp alle.

– Det har også vært mange mer alvorlige hendelser som vi må prioritere. Alt har en grense på kapasitet, og den har vi nådd i kveld. Politiet ber derfor om forståelse for at vi ikke kan komme på alle meldinger som blir ringt inn, sier Jøkling.

Han understreker at denne typen bruk av fyrverkeri kan forårsake potensielt farlige hendelser.

– Bekymringene våre er selvfølgelig at uskyldig forbipasserende skal bli truffet og skadet, at de som styrer med fyrverkeriet skal bli skadet, at det blir antent branner eller at andre gjenstander blir ødelagt, sier operasjonslederen.

– Hva er deres oppfordring til allmennheten?

– I og med at det stort sett dreier seg om ungdom, anbefaler vi foreldre til å følge med. Dersom deres barn går ut med poser fulle av fyrverkeri, er det bare å ta det fra dem. For dette kan få store konsekvenser med tanke på liv og legeme for dem selv og andre.

Skjøt fyrverkeri mot politiet

Tidligere mandag ble en mann i 20-årene pågrepet etter å ha skutt fyrverkeri mot en person inne på et tog ved Årnes i Akershus.

Mannen sendte også fyrverkeri mot politiet, som måtte bruke pepperspray for å få kontroll på personen.

Vedkommende som ble truffet, er ikke skadet.

Publisert: 30.12.19 kl. 21:31 Oppdatert: 30.12.19 kl. 22:31

Mer om

Flere artikler