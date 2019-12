Gunnar Stålsett dømt til 45 dagers betinget fengsel - slipper å sone

OSLO TINGRETT (VG) Biskop emeritus Gunnar Stålsett (84) er i Oslo tingrett dømt for brudd på utlendingsloven. Han slipper å sone dommen i fengsel, og må betale bot på 10.000 kroner.

Oppdatert nå nettopp

Foran en fullstappet rettssal i Oslo tingrett ble dommen mot den tidligere biskopen (84) lest opp høyt av tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen:

– Gunnar Johan Stålsett dømmes for overtredelse av utlendingsloven til betinget fengsel i 45 dager, med en prøvetid på to år. Han idømmes en bot på ti tusen kroner.

Dommeren sa like før at de mener 45 dager er tilstrekkelig lengde på dommen. Retten mente det ikke foreligger allmennpreventive hensyn, noe som gjør det mulig å gjøre straffen betinget. Han viste også til Stålsetts høye alder.

– Jeg aksepterer den, svarte Stålsett på spørsmål om hvordan han stiller seg til dommen.

Påtalemyndigheten ved politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen svarte at de tok betenkningstid.

Da saken ble behandlet i retten tidligere på dagen, sa Stålsett at han ikke bestrider å ha ansatt Lula Tecle ulovlig over flere år, og erklærte seg skyldig.

Han svarte etter domsavsigelsen at han ikke vil fortsette å lønne Tecle.

– Jeg vil ta dommen på alvor, men vil se på den paragrafen som ser på frivillig humanitær støtte til mennesker i en slik situasjon, sa Stålsett.

TÅRER: Gunnar Stålsett, Lula Tecle og tidligere biskop, Tor B. Jørgensen etter at dommen var avsagt. Foto: Frode Hansen, VG

Etter domsavsigelsen sa Stålsett til pressen at han håpet rettssaken og dommen kan fortsette å gi energi til de folkevalgte og frivillige som har samlet seg for å forandre loven.

– Det er viktig at vi fortsetter å betrakte dette som en verdikamp, sa han.

– Det er min overbevisning at vi ikke får ro i dette før de folkevalgte innser alvoret. Da er det ikke nok med en asylløsning for en liten grupppe nå. Jeg vil gjerne hevde at en asylsaksløsning i dag ikke løser problemet for fremtiden, så lenge denne bestemmelsen står i loven.

Det er fortsatt mennesker som må bo i limbo. Det er det denne saken handler om, og jeg opplever at vi kommer sterkere ut av kampen, sa Stålsett.

– Gunnar, ville du gjort dette igjen?

– Ja, svarer Stålsett.

– Jeg bestrider ikke faktum i saken, og er dermed skyldig. Jeg har gitt arbeid til Lula Tecle, som er en ureturnerbar asylsøker fra Eritrea, sa Stålsett.

Den tidligere Oslo-biskopen er siktet for brudd på utlendingslovens paragraf 108, tredje ledd bokstav a.

– Arbeid er henne stolthet. Det å ha en jobb bekrefter hennes verd som menneske. Det gir henne mening. Hun er et ærlig menneske som ikke vil være samfunnet til byrde. Jeg fortsatte derfor å gi henne denne støtten, sa Stålsett under sin forklaring i retten.

Stålsett omtalte situasjonen som en «samvittighetskonflikt», og at han står inne for det valget han endte opp med å ta:

– Jeg står inne for det valget jeg måtte ta. Derfor er jeg her i dag.

VG snakket med Lula Tecle da hun var på vei inn i retten torsdag morgen:

– Jeg håper han blir frikjent, han har gjort en bra ting. Han har ikke gjort noe dårlig, sa hun.

– Hva håper du skjer fremover for mennesker i din situasjon?

– Jeg vet ikke, men dette er ikke bra. Hvis du kommer til et land og du ikke kan jobbe for å ta vare på deg selv, synes jeg det er leit, sa Tecle.

Fakta om Gunnar Stålsett * Født i Nordkapp 10. februar 1935 (84 år). * Utdannet Cand.theol. * Formann i Senterpartiet 1977–79. * Generalsekretær i Det lutherske verdensforbund 1985–94. * Medlem i Den norske Nobelkomiteen 1985–90 og 1994–2002. * Biskop i Oslo bispedømme 1998–2005. * Risikerer fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker. * Rettssaken går som tilståelsessak i Oslo tingrett torsdag 19. desember kl. 10–11 i sal 227. Kilde: NTB

DØMT: Den tidligere biskopen sa i retten torsdag at han står inne for valget han måtte ta da han lot Tecle jobbe for ham uten arbeidstillatelse. Han får sone dommen betinget. Foto: Frode Hansen

Stålsett var i retten tydelig på denne saken ikke dreier seg om kvinnens asylstatus, og at det må etterprøves i en egen sak.

Samme dag som Stålsett møtte i retten annonserte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB at personer som har vært i Norge i over 16 år, og der alder pluss oppholdstid tilsvarer 65 år i 2021, vil kunne få opphold.

Det betyr at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold, det samme for en 35-åring som har vært i Norge i 30 år, skriver NTB.

Publisert: 19.12.19 kl. 14:18 Oppdatert: 19.12.19 kl. 14:40

Mer om

Flere artikler