Mikael Persbrandt minnes Ari: – Kjære, kjære venn

Den svenske skuespilleren Mikkel Persbrandt la onsdag kveld ut en video på Instgram til minne om Ari Behn.

– Hvil i fred. Kjære, kjære venn, begynner teksten den prisbelønnede skuespilleren la ut på på Instagram to og en halv time etter den triste nyheten om Ari Behns død nådde offentligheten.

De to åpnet utstilling sammen i Trondheim i oktober.

Utstillingen på Galleri Lilje på Ferstad Gård i Trondheim var med sine Persbradts egne og Ari Behns bilder. Ifølge Adressa var utstillingen stappfull ved åpningen.

– Du bar et lys inni deg, en urgammel glød, en sjelden varme, nå har jeg forstått at mørket tok deg, og det gjør meg så vondt. Jeg ber for deg, og jeg ber for dine barn og din familie. Fred være med deg, bror, skriver Persbrandt på Instagram med en video av de to.

Videoen viser de to gå rundt og se på bildene på Galleri Lilje i Trondheim, tilsynelatende rett før utstillingen åpnet.

Publisert: 25.12.19 kl. 22:48

