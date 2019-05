STOR BROMPENGEMOTSTAND: Folkeaksjonen nei til mer bompenger sjokkerer på siste måling i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bompengeparti med sjokkmåling i Bergen

På Bergensavisens ferske partimåling er Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) nest størst i Bergen med 20,6 prosents oppslutning. Bare Høyre er større.

NTB

Nå nettopp







20,6 prosent for FNB er 14,2 prosent høyere enn målingen som ble gjort av samme avis i mars. Kun Høyre med 25,1 prosent er større, skriver Bergensavisen.

les også Siv Jensen og Frp er i motvind – prøver å møte bomkritikken med frieri til bilistene

Partiet startet som en folkeaksjon på Nord-Jæren mot den nye bompengeringen. FNB ble stiftet i 2014 i Stavanger og innlemmet i Partiregisteret i august 2018.

– Blir dette valgresultatet kan Bompengepartiet bestemme hvem som skal styre byen, sier valgekspert Terje Sørensen til BA. Han kaller målingen et politisk jordskjelv.

Treffer folk flest

Toppkandidat i FNB Trym Aafløy mener hans parti treffer folk flest.

– Vi sier bare det som 20 prosent av velgerne i Bergen faktisk mener, sier Aafløy, som lover at de skal fortsette med det.

les også Listhaug inne i regjeringen igjen

Høyre, FNB og Frp har nå til sammen 34 mandater på BAs måling – akkurat nok til flertall i bystyret i Bergen.

Arbeiderpartiet er tredje størst i Bergen med 18,6 prosent. Hvis dette blir valgresultatet er det en halvering siden 2015.

– Naturlig at folk blir provosert

– Jeg er veldig glad for det Siv Jensen sa i talen sin, og at det kommer 200 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. At de begynner å ta det alvorlig. Men dette kommer til å ryste det politiske Norge, sier Frps veteran Carl I. Hagen til Dagbladet.

les også Kraftig bompengeøkning med Frp i regjering: Mener Frp har et forklaringsproblem

– Det er helt naturlig at folk blir provosert, fortsetter han. – Vi har advart mot dette i all vår tid. Men dette er en sak vi tapte i regjeringsforhandlingene. Alle andre partier vil ha bompenger. Alle var fornøyde med oljefondet i fjor, nå er det altså 750 milliarder mer, sier Hagen og peker på rekordoverskuddet til oljefondet.

Han mener regjeringen kunne tatt mer penger fra fondet og nedbetalt bompengegjeld.

Publisert: 03.05.19 kl. 22:03