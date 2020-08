Flere utesteder i Oslo er blitt stengt etter brudd på smittevernreglementet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

Ytterligere syv utesteder i Oslo coronastengt den siste måneden

Siden midten av juli har næringsetaten i Oslo stengt syv utesteder på grunn av manglende smittevern. Totalt har 14 steder blitt stengt i løpet av pandemien.

«I andre etasje klarte ikke politiet engang å komme skikkelig inn i lokalet pga. at det var så mange mennesker som danset midt på gulvet», skriver Oslo-politiet i en rapport fra ett av stedene som er blitt stengt.

Politiet ble egentlig tilkalt til stedet etter at en vekter hadde fått en stein i hodet, men reagerte på trengsel og mange folk i lokalet. I etterkant har skjenkekontrollen valgt å stenge stedet.

Totalt har næringsetaten i Oslo vedtatt stengning av 14 steder på grunn av manglende smittevern i løpet av coronapandemien. I starten av juli ble det kjent at syv steder var stengt. Siden den gang er ytterligere syv steder stengt etter å ha fått besøk av skjenkekontrollørene, opplyser etaten til NTB.

Rapportene fra skjenkekontrollørene vitner om en rekke brudd på helsemyndighetenes bestemmelser:

«Gjester klemte hverandre ved flere anledninger, og gjestene virket ikke å bry seg nevneverdig om å overholde avstandsregler eller smitteverntiltak», heter det i en av rapportene.

«Vegg av mennesker»

Videre beskriver kontrollørene at de ble møtt av en vegg med mennesker under kontrollen 12. juli:

«Gjestene inne i lokalet sto tett sammen, det var høyt skjenkenivå, og det var ingen mulighet for å kunne bevege seg uten å være borti flere gjester samtidig», skriver de.

Av hensyn til egen sikkerhet valgte kontrollørene å snu og ikke gå videre inn i lokalet.

Det samme gjaldt under kontrollen på et annet sted, som ble stengt 31. juli. Her rapporterte kontrollørene om «omfattende smittevernbrudd». Blant annet måtte «samtlige gjester brøyte seg gjennom folkemengden for å komme seg til trappene, og det var ikke mulig for dem å holde én meter avstand til alle de som danset».

Kontrollørene ville ikke gå helt inn i lokalet på grunn av risiko for å bli coronasmittet.

Svingte seg inn i hverandre

Observasjonene på stedet vitner om tett kontakt mellom gjestene:

«Klokken 23.13 observerte kontrollørene at en solid strøm av gjester trakk inn ved inngangspartiet, hvorav flere av gjestene holdt hender og danset seg inn i lokalet. Klokken 23.15 observerte kontrollørene at ingen gjester satt i lokalet. Nærmest alle gjestene oppholdt seg i bar/disk-området, som ble benyttet som dansegulv, og veivet med armene til Michael Jacksons «We Are The World». Gjestene oppholdt seg i umiddelbar nærhet til hverandre og danset med hverandre. Flere av gjestene kunne tydes uoppmerksomme på sine omgivelser og svingte seg bort i personen ved siden av», heter det i rapporten.

Stedene som blir stengt, må dokumentere at de har utbedret forholdene før de får åpne igjen, og alle bortsett fra ett av de stengte stedene har nå åpnet igjen, opplyser Næringsetaten.

Regjeringen strammet i forrige uke inn på skjenkereglene, og alle utesteder i landet må nå stenge ved midnatt.

Publisert: 12.08.20 kl. 06:09

