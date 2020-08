STIGENDE SMITTETREND: Frankrike er blant de europeiske landene som har hatt en stigende smittetrend den siste tiden. Bildet er fra Cannes tidligere i juli. Foto: SEBASTIEN NOGIER / EPA

Tre land har bikket FHIs smittekrav – kan bli «røde»

Den siste tiden har både Frankrike, Nederland og Island hatt en stigende smittetrend. Tirsdag bikket alle tre FHIs smittekrav og risikerer nå å bli farget røde.

Kravet for å forbli et grønt land er at landet må ha færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene.

Frankrike har registrert over 30.000 coronarelaterte dødsfall og over 188.000 smittede. De siste ukene har landet hatt en stigende økning i smitte og stadig nærmet seg FHIs krav.

Tirsdag morgen var tallet for Frankrike 19,8, ifølge Det europeiske smittevernbyrået ECDC. Ferske tall fra ECDC i formiddag viser at tallet nå er 21,7.

Også Island og Nederland har bikket FHIs smittekrav, med henholdsvis 21,3 og 20,3.

I Nederland gjelder deg i hovedsak de sørligere provinsene, flere grenser mot Belgia, som allerede er rødt. Island har den siste tiden hatt økt innenlandssmitte, tross strenge test- og karantenetiltak ved ankomst.

Helhetsvurdering

Når et land går over 20, vil det imidlertid ikke automatisk bli farget «rødt». For Belgia ventet for eksempel FHI en drøy uke etter at landet gikk over før de farget det «rødt», for å se om trenden holdt seg.

Kriteriene for å vurdere smittesituasjonen omfatter blant annet antall smittede relativt til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det skriver regjeringen på sine hjemmesider.

Det dreier seg også om trender i smittetallene, smitteverntiltak og intensivinnleggelser. Basert på denne informasjonen gjøres det en helhetsvurdering.

Reiseråd foreløpig uendret

FHI oppdaterer vanligvis bare reiserådene for Europa hver 14. dag. VG har hentet inn tall så du hele tiden kan holde deg oppdatert på hvordan ulike land ligger an.

VG spurte FHI mandag om de vurderer å endre reiserådene til Frankrike dersom landet bikker smittekravet. I en e-post svarer medievakt Karoline Aasgaard:

– FHI leverer råd til regjeringen, og vi henviser til regjeringens beslutning knyttet til dette i slutten av uken.

FHI leverer annenhver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av innreisekarantene. Dette gjøres på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Hvis det ikke skjer endringer, anbefaler FHI at Sveits og Tsjekkia blir «røde» når bestemmelsene for innreisekarantene skal oppdateres i slutten av uken. FHI skriver på sine hjemmesider mandag at de også anbefaler at Polen vurderes.

VGs tallspesial viser at det tirsdag formiddag er 71 land i verden med stigende smittetrend.

Publisert: 04.08.20 kl. 11:05 Oppdatert: 04.08.20 kl. 11:20

