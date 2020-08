JUSTISMINISTER: Monica Mæland fra Høyre. Foto: Tore Kristiansen

Regjeringen vil ha strengere lover for advokatfirmaer

I et nytt lovforslag som nå er sendt på høring, går regjeringen inn for at man må ha «hederlig vandel» for å kunne eie eller ha lederposisjoner i advokatfirmaer.

Departementet mener det er feil at det stilles vandelskrav for å få bevilling til å være advokat, men ikke til å eie eller lede selskaper advokatene jobber i.

– Det er viktig for meg at vi har en advokatbransje som folk har tillit til. Departementet foreslår derfor et vandelskrav for eiere og personer i ledelsen i advokatfirmaer som ikke er advokater, uttaler justis-og beredskapsminister Monica Mæland.







I høringsforslaget fremkommer det at de vil innføre krav om at «eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket.»

Justministeren trekker en sammenligning til eiendomsmeglerbransjen, hvor det i motsetning til advokatbransjen er krav til vandel for eiere og ledere.

– Et av de sentrale spørsmålene i arbeidet med ny advokatlov er hvem som skal kunne eie og sitte i styret i advokatforetak. Både hensynet til advokaters uavhengighet og tilliten til bransjen tilsier at det bør stilles strenge krav, mener justisministeren.

I 2015 leverte Advokatlovutvalget sin stortingsmelding, men denne problemstillingen rundt eiere og ledere var da ikke behandlet. Det ferske lovforslaget er en del av departementets arbeid med en ny advokatlov som skal legges frem til våren neste år.

STORTINGET: I denne salen skal det nye lovforslaget behandles etter høringsrunden. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

I februar publiserte VG den første av flere saker om Advokatfirmaet Rogstad. Det var lånebedrageridømte Afzzal Ghauri som bygget opp firmaet under soning. I dag er han administrasjonsleder, ifølge hjemmesidene, og kontaktperson i Brønnøysundregisteret.

Hans kone, som er advokat i firmaet, eier 75 prosent. Styrelederen Steingrim Wolland eier 25 prosent.

Saken vakte debatt og Mælands partfelle i justiskomiteen, Peter Frølich (H), tok blant annet til orde for strengere krav til eiere og ledere i advokatfirmaer.

Han fikk støtte fra Merethe Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, som ønsket at eiere og ledere i advokatfirmaer burde underlegges samme krav som advokater.

Afzzal Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder.

Wolland mener det ikke har kommet frem et eneste regelbrudd i det VG har avdekket.

GENERALSEKRETÆR: Merethe Smith i Advokatforeningen er blant dem som har ønsket strengere krav til eiere og ledere i advokatfirmaer. Foto: Tore Kristiansen

«Faktisk»

Rent praktisk foreslår departementet at en eier eller leder i et advokatfirma, som ikke er advokat, må legge frem en politiattest.

I forslaget til lovtekst heter det at «eiere, styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av et advokatforetak må ha hederlig vandel og må ikke anses uskikket til å være eier eller inneha stillingen eller vervet.»

Lovsforslaget omfatter altså også personer som «faktisk» leder et advokatfirma, uavhengig av hvilke formelle titler de har i selskapet, ifølge notatet. Departementet utdyper at dette vil koke ned til vedkommendes fullmakter, om de leder en sentral del av virksomheten og vedkommende mottar rapportering.

Økonomiske misligheter

Det fremgår ulike vurderinger rundt hva som er «hederlig vandel» i høringsnotatet.

– Som for advokater bør både straffbare forhold begått som privatperson og i forbindelse med yrkesutøvelse eller næringsvirksomhet være relevante, da det må kunne forventes særlig stor grad av lovlydighet for de personer som foretaket identifiseres med, står det.

Departementet ønsker likevel ikke at alle straffbare forhold skal gjøre det umulig å for eksempel eie et advokatfirma. Mer alvorlige forbrytelser bør medføre at personen ikke har hederlig vandel, selv om forbrytelsen ikke har noe å gjøre med yrkesutøvelsen.

Motsatt vil departementet at ved «økonomiske misligheter eller andre overtredelser som har direkte sammenheng med yrkesutøvelse eller næringsvirksomhet, [så] bør også mindre alvorlige forhold kunne tilsi at vedkommende ikke kan anses å ha hederlig vandel.»

Høringsfristen er satt til 5. oktober.

