Smitteutbrudd i Moss etter bryllupsfest: Flere kommuner berørt

Det private selskapet som knyttes til et større smitteutbrudd i Moss, var en bryllupsfest. Fire kommuner har onsdag vært i møte med FHI om festen.

Det har vært til sammen tre private selskaper i forbindelse med bryllupsfeiringen; ett selskap i Sarpsborg 19. juli og to i Oslo 24. og 26. juli. Det opplyser kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss på en pressekonferanse onsdag.

16 smittetilfeller fra Moss knyttes til selskapet, men det er kun tre av de smittede som var gjester på festen. De øvrige er nærkontakter av disse gjestene.

– Vi sier heller ikke at smitten oppstod i selskapet, men at tre av dem har deltatt i selskapet. Derfor er det viktig for oss å kartlegge alle gjestene for å hindre videre smitte, sier kommuneoverlegen.

De siste dagene dagene har kommunen jobbet med å få en oversikt over nærkontakter. Onsdag har Krogshus sammen med kommuneoverlegene i Fredrikstad og Sarpsborg, samt smittevernoverlegen i Oslo, hatt møte med FHI om saken.

– Selskapene har hatt gjester fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Råde. Alle kommunene er informert. Vi kjenner foreløpig kun til smitte fra det første selskapet, sier han.

les også Smitteutbrudd i Moss: – Var det nødvendig med den utenlandsreisen nå?

– Ingen skal føle skam

Ordfører Hanne Tollerud sier at de ikke har grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig. Hun understreker at man kan ha viruset uten å ha symptomer, og dermed kan smitte andre uten å selv være klar over at man er smittet.

– Ingen skal føle skam og vi skal ikke skylde på hverandre. Vi står i denne pandemien sammen. Ingen tjener på konflikt, spekulasjoner eller splittelse, sier hun.

Siste døgn er det i Moss gjennomført rundt 100 coronatester. Om lag halvparten er beboere og ansatte ved Rosnes omsorgsbolig. To av de ansatte som fra før var bekreftet smittet er nærkontakter av bryllupsgjestene.

– Vi har ikke fått svar på prøver som ble tatt de to siste døgnene. Totalt venter vi på 190 prøver. Årsaken er et etterslep ved laboratoriet på sykehuset. Jeg har selv snakket med fagdirektøren som opplyser at de har økt kapasiteten og lover raskere prøvesvar heretter, sier Krogshus.

Avlyser flere arrangementer

Moss kommune har i tillegg valgt å avlyse en rekke kommunale arrangementer de neste 14 dagene. Det gjelder alle kommunale jubileumsarrangementer med potensiale for å samle 200 personer.

Arrangementer med opptil 200 deltakere som finner sted etter 12. august vil bli vurdert fortløpende. Mindre arrangementer går som planlagt, opplyser ordføreren.

– I tillegg har vi besluttet å avlyse byfesten og Christian Fredrik-løpet, begge planlagt 15. august. Dette er arrangementer som var ment å samle mange mennesker. Tiden er ikke inne for det nå, sier Tollerud.

– 300-års jubileet vil gå inn i historien som det jubileet der vi satte folkehelsen i fokus.

– Et enormt sporingsarbeid

Kommunen har satt rød beredskap etter smitteutbruddet som knyttes til tre ulike klynger; to utenlandsreiser til såkalt grønne land og bryllupsfesten.

De siste to ukene er 21 personer bekreftet smittet i Moss. Det utgjør 15 prosent av de totalt 139 nye smittetilfellene i hele Norge samme periode. Til sammenligning er 31 prosent av alle tilfellene registrert i Oslo.

Ifølge Moss kommune er totalt 126 personer smittet gjennom hele pandemien. VGs tallspesial viser onsdag 130 smittede i kommunen. Moss er fortsatt den eneste kommunen med stigende smittetrend. Smittetrenden for Norge er flat.

Derfor har VG flere smittetilfeller enn Moss kommune Ifølge Moss kommune har de 126 bekreftede tilfeller av coronasmitte i kommunen. Ifølge VGs talloversikt er det imidlertid 130 totalt. Forskjellen skyldes at VG bruker FHIs offisielle database for coronasmittede i Norge (MSIS), mens kommunen teller selv. I MSIS registreres de smittede på sin folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan en person oppholde seg - og få behandling - i en annen kommune enn den er folkeregistrert. Det er trolig altså fire personer folkeregistrert i Moss som er med i FHIs oversikt, som Moss kommune ikke har med i sin oversikt. Vis mer

– Det er et enormt sporingsarbeid for å få kontroll på smitten, sa ordfører Hanne Tollerud til VG tidligere onsdag.

190 personer innbyggere er testet det siste døgnet. Av disse er om lag 50 personer ansatte og beboere ved Rosnes omsorgsbolig i Moss. De to ansatte som er bekreftet smittet, er nærkontakter av personer som har vært i selskapet.

– Kommuneoverlegen har innført besøksforbud på omsorgsboligen som har fått smitte inn. Det tror jeg er veldig klokt, det er en bekymring at vi har fått smitten inn på boliger med mennesker i risikogruppen, sier Tollerud.

Saken oppdateres.

Publisert: 29.07.20 kl. 13:05 Oppdatert: 29.07.20 kl. 13:29

Mer om Coronaviruset Smittevern Corona-test Moss Sarpsborg

