UiO og NTNU ber alle ansatte møte opp fysisk til høsten

Universitetet i Oslo og NTNU har som hovedregel at alle ansatte skal jobbe fysisk fra arbeidsplassen sin fra henholdsvis 1. september og 10. august, og hjemmekontor må avtales spesielt. Det til tross for at myndighetene fortsatt anser hjemmekontor som et viktig smitteverntiltak.

På Universitet i Oslo sine nettsider står det at universitet har utviklet nye retningslinjer for fjernarbeid, eller hjemmekontor.

Hovedregelen er at medarbeiderne skal jobbe fysisk fra arbeidsplassen sin fra 1. september.

«Det kan være enkeltstående tilfeller eller særskilte situasjoner der fjernarbeid (f.eks. hjemmekontor) kan være aktuelt», står det på nettsiden.

– Det handler om at vi skal ta imot 30.000 studenter til høsten, noe som krever en del personell. Det er også mange som jobber med forskning, som vi ønsker skal være på laboratoriet, og som er viktige nå, sier rektor ved Universitet i Oslo Svein Stølen, og legger til:

– Det betyr ikke at det kommer til å være utelukkende oppmøte på arbeidsplassen. En del vil også jobbe hjemmefra, og det kan være mange grunner til å avtale hjemmekontor med arbeidsgiver.

Viktig smitteverntiltak

Helsedirektoratet anser fortsatt bruk av hjemmekontor som et viktig smitteverntiltak, fordi det reduserer trykket på kollektivtransporten, opplyser de.

– Dette gjelder spesielt i og rundt større byer, der presset på offentlig transport er stort. Vi oppfordrer derfor arbeidsgivere til å ta transportbehovet med i sine vurderinger rundt hjemmekontor for ansatte, sier Karin Straume, fagdirektør i Helsedirektoratet til VG.

– Utover dette ser det ut til at universitet har utformet retningslinjer som er i tråd med våre anbefalinger, sier Straume.

Stølen sier at det forventes at de skal ta imot studentene på en god måte, og at det her er ulike dilemmaer man må forholde seg til.

– Det vil være en fortløpende vurdering for oss, hvor vi har tett dialog med myndighetene, og selv har mye kunnskap om smittevern. Skulle det komme endringer, er vi klare for å justere oss etter det, sier rektoren.

Også NTNU har bestemt at hovedarbeidsplassen for alle ansatte skal være på campus – her fra 10. august.

Universitetslektor ved Institutt for maskinteknikk og produksjon på NTNU, Viggo Gabriel Borg Pedersen, er universitetslektor ved Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Han har flere underliggende tilstander, som hver for seg gir økt fare for alvorlige komplikasjoner og fatalt utfall ved en eventuell infeksjon med covid-19, opplyser han.

– Et mareritt

Pedersen forteller at han vegrer seg for å komme tilbake til campus.

– Gjenåpningen er et mareritt for meg, sier han.

Pedersen opplever det som en beordring tilbake til campus, men han forsøker likevel å få tilrettelagt for hjemmekontor for seg selv. Det er avtalt et andre tilretteleggingsmøte 03. august. Men presset kjenner han på uansett.

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby, forteller at denne vurderingen ble gjort før sommerferien, ut fra situasjonen som den var da.

– Men vi vil gjøre fortløpende vurderinger. Vi har første møte i sentral beredskapsledelse rett over helgen, og da vil vi gå gjennom situasjonen og se om det er grunnlag for å gjøre noen nye vurderinger.

Hun presiserer at det vil gjøres individuelle vurderinger for de som er i risikogrupper og har spesielle behov.

– Attest eller uttalelse fra helsepersonell vil bli vektlagt tungt. Vi vil jo ikke utsette våre ansatte for unødig risiko, sier hun.

– Så Pedersen har ingen grunn til å bekymre seg?

– Nei, svaret mitt er nei. Selv om jeg ikke kjenner detaljene i hans helsesituasjon, så er vi veldig opptatt av helsen til våre ansatte.

Det er rundt 8000 ansatte på NTNU. Munkeby har god tro på at de er forberedt på å ta imot alle disse på en forsvarlig måte 10. august.

– Vi har gjort alle de forberedelsene vi er i stand til, og så er vi helt avhengige av studenter og ansattes også selv tar sin del av jobben og følger de allmenne smittevernreglene. Det er klart det er krevende, jeg skal ikke legge skjul på det.

– Må være fornuftige

På spørsmål om UiO vil kunne legge til rette for smittevern, med alle 6.600 ansatte tilbake på arbeidsplassen, svarer rektoren at det skal gå fint.

– Noen steder må man jo vurdere det, der man jobber i store kontorlandskap for eksempel. Det vi er mest bekymret for er det som skjer utenfor rommene på universitet, og det er viktig at både studenter og ansatte forholder seg til smittevernreglene.

Fadderuken blir til dels digital, og studentene blir delt opp i mindre grupper, forteller Stølen.

– Vi er i en situasjon nå hvor hele Norge må være fornuftige. Det vil vi stresse for våre studenter.

– Vil du si at det er fornuftig av universitet å ha som hovedregelen at alle ansatte skal jobbe fysisk fra arbeidsplassen sin, og hjemmekontor må avtales spesielt?

– Jeg føler vi må balansere ulike hensyn. Myndighetene vil også at studentene skal få en god utdanning. Vi må tilpasse oss, og arbeidstiden kan også fordeles utover dagen. Vi skal være så åpne vi kan, og så stengt som vi må, sier Stølen.

