SKREMMENDE: Lise Horgmo synes det er skremmende å tenke på at hun kan ha smittet folk på vei hjem til Trondheim. Foto: Privat

Reiste fra Tromsø til Trondheim før hun fikk vite om smitteutbruddet: – Forbanna

Lise Horgmo (46) rakk å ta både taxi og fly, og å dra innom butikken, før hun ble gjort klar over smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen».

Lise Horgmo gikk i land i Tromsø klokken halv seks fredag morgen. Det var ikke før hun befant seg i Trondheim, at hun ble klar over smitteutbruddet om bord på båten hun har vært på siden 24. juli.

– Jeg fikk en mail klokken 18.27, men jeg leser jo ikke mail. Og så fikk jeg en SMS halv ni om smitte, og en ny SMS halv tolv igjen, om karantene, forteller Horgmo.

– Da hadde jeg allerede tatt taxi, flydd og vært på butikken. Det er skremmende.

36 ansatte personer tilhørende mannskapet på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» er bekreftet smittet med covid-19. Fire ansatte får nå behandling ved sykehuset i Tromsø. I tillegg er en passasjer bekreftet smittet med corona. Det samlede tallet er dermed oppe i 37.

Folkehelseinstituttet opplyste fredag at passasjerer på Hurtigruten-skipets to seilaser mellom 17. og 31. juli må i karantene i ti dager. Seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer.

Hurtigruten opplyser at det var 209 passasjerer med på den første seilasen, og 177 på den andre. Mannskapet har bestått av 160 personer på begge seilasene.

Dro fra Tromsø til Trondheim

47 Hurtigruten-passasjerer som ikke bor i Tromsø, er satt i karantene i byen, opplyser kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen søndag.

Men Horgmo fikk ikke beskjed før det var for sent. Hun forteller at hun ikke er redd for smitte selv, men hun er bekymret for personene hun kan ha smittet på veien hjem til Trondheim. Hun dro fra kaia til et hotell i Tromsø for å bestille taxi til flyplassen. Deretter tok hun flyet fra Tromsø til Trondheim. Hun kjørte bil hjem fra flyplassen, men dro innom en butikk på veien.

– Jeg møtte jo en del folk, sier Horgmo.

Det var bare om bord i flyet at hun brukte munnbind. Men hun forholdt seg til avstand og øvrige retningslinjer som normalt.

les også Hurtigruten ble varslet om passasjer med smitte etter forrige tur – mente det ikke var grunn til bekymring

Fulgte lungesyk far til sykehus

Anita og Jan Lindset fra Nittedal var med på den første reisen fra 17.- 24. juli med MS «Roald Amundsen». Siden de kom i land i Tromsø har de kjørt både buss, fly og taxi.

Og siden de kom hjem til Nittedal har de levd som normalt: vært på butikken, hatt besøk av familiemedlemmer og fulgt Anitas lungesyke far til sykehuset.

– Det er ikke en god følelse i det hele tatt, sier Anita.

De to har fulgt helsemyndighetenes retningslinjer om å holde avstand, men innrømmer at det noen ganger har vært vanskelig å få til. Særlig på flyplassen og en av butikkene de har vært innom, har det vært tett med mennesker.

– Det er saueflokk overalt. Det virker som om mange har glemt hele coronaen, sier Anita.

Ekteparet satte seg selv i karantene da de leste om smitteutbruddet i media på fredag. Først natt til lørdag klokken 01.08 fikk de en SMS om at de kan ha vært utsatt for coronasmitte om bord på Hurtigruten.

– De burde tatt tak i det for lenge siden, sier Anita.

– Vi har ikke hørt noen ting fra Hurtigruten siden vi kom i land. Det er merkelig og kritikkverdig. De burde ha opplyst oss allerede på onsdag da de ble klare over at det hadde vært en smittet om bord, legger Jan til.

De to testet seg fredag, og venter nå på resultatet.

HAR LEVD SOM NORMALT: Ekteparet Jan og Anita Lindset fikk først vite om smitteutbruddet en uke etter at de kom i land. Foto: Privat

En passasjer ble onsdag bekreftet smittet etter reise på MS «Roald Amundsen» forrige uke. Kommuneoverlegen i Vesterålen sier de informerte Hurtigruten samme dag.

Likevel sa Hurtigruten fredag kveld at de ikke hadde noen mistanke om coronasmitte om bord på MS «Roald Amundsen» før passasjerene ble sluppet av.

Kommuneoverlegen sier derimot at deres anbefaling til Hurtigruten var å varsle alle passasjerene onsdag, samme dag.

– Forbanna

– Jeg blir litt forbanna når jeg leser at de har visst om smitten siden onsdag. At det er mulig ... det gjør meg sint, sier Lise Horgmo.

46-åringen forteller at hun sendte en «sinna mail» til Hurtigruten i går kveld. Hun har ti dager igjen av ferien, som hun hadde planlagt å tilbringe på Vestlandet. Men nå blir hun sittende hjemme i stedet.

Hun håper at Hurtigruten vil kompensere på et eller annet vis.

– De kan i hvert fall økonomisk kompensere for oss som har planer videre for sommeren, og blir sittende hjemme. Vi som må ta ut dyrebar ferie, sier hun.

les også Passasjerer isolert på hotellrom i Tromsø: – Det er ganske kaotisk

Men smittevernet om bord var ifølge Horgmo veldig godt.

– Det skal de ha skryt for. Det var hele tiden annonseringer om smittevernregler, og gode muligheter for å vaske og sprite hender.

Hun legger til at smittevernet ikke var like godt i småbåt, der 10 passasjerer og fører satt tett sammen. De var ifølge Horgmo ute i småbåt flere ganger i løpet av reisen.

– Det var en del eldre deltakere. Håper de ikke er smittet, sier hun.

Hurtigruten: Teknisk feil

Flere passasjerer om bord på MS «Roald Amundsen» har reagert på manglende informasjon fra Hurtigruten.

Fredag meldte både Hurtigruten og kommuneoverlegen i Tromsø at alle som var om bord skulle ha fått en SMS eller epost. Flere fortalte til VG at de ikke har fått det.

Nå har Hurtigruten funnet ut av hvorfor:

– En teknisk feil førte til at ikke alle har fått det før flere timer senere. Det ser ut som at rundt 30 prosent av sms-ene ikke kom frem som de skulle. Et antall e-poster kom heller ikke frem når de burde, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til VG.

VG har kontaktet Hurtigruten i forbindelse med denne saken, men de har så langt valgt å ikke gi noen kommentar.

