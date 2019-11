Sinne i SV og Ap: Au pair-ordningen beholdes

* SV ønsker å avvikle dagens au pair-ordning og erstatte den med en ny ordning som sikrer at formålet med ordningen er kulturutveksling, og som sikrer deltakerne mot utnytting. Dette støtter Arbeiderpartiet.

* SV ønsker i tillegg at Stortinget skal be regjeringen om å foreslå endringer i lovverket som stiller krav om at det skal være mindreårige barn i vertsfamilien. Dette støtter Senterpartiet.

* SV ønsker at Stortinget skal be regjeringen om å fremme forslag om at au pairenes oppholdstillatelse må knyttes til au pairen og ikke til vertsfamilien.

* SV ønsker at Stortinget skal be regjeringen om å vurdere en lavere øvre aldersgrense for au pair.

* SV ønsker at Stortinget skal be regjeringen om å enten fjerne kravet om gebyr for å bytte vertsfamilie eller pålegge gebyret til vertsfamilien som har brutt kontrakten.

* SV ønsker at Stortinget skal be regjeringen om å fremme forslag som forplikter vertsfamilien å dokumentere deltakelse på obligatoriske kurs.

* SV ønsker at regjeringen skal stramme inn reglene slik at mislighold fra vertsfamilier medfører utestengelse fra ordningen.