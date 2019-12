PÅ SKJÆRET: Odd-Karl Stangnes og dachsen Jesper (15) skulle bo 365 dager på et skjær, i helgen måtte de evakuere. Foto: Thomas Andreassen

Odd-Karl: Skikkelig redd, søvnløs og syk før evakueringen

Etter to og et halvt søvnløse og stormfulle døgn i et knøttlite rom på 0,9 kvadratmeter ble en uvel og kvalm Odd-Karl Stangnes (51) og dachsen Jesper (15), omsider evakuert fra fyrlykta på skjæret i havgapet utenfor Skjervøy, men han angrer ikke på prosjektet som ble knust av en monsterbølge.

For mindre enn 10 minutter siden

Lamslått ble den tidligere fotballspilleren i Bodø/Glimt og Lyn vitne til at en åtte meter høy monsterbølge feide over den selvbygde hytta, hvor han etter planen skulle bo 365 dager, på havet.

– Det var en helt absurd opplevelse, grusomt og brutalt å se på, forteller Odd-Karl Stangnes på telefon fra sitt opprinnelige hjemsted Skjervøy.

Den tidligere fotballspilleren opplevde et tomrom etter idrettskarrieren. Så kom angsten. Nå skulle 51-åringen finne seg selv ved å tilbringe ett år på Skjervøyskjæret.

– Måler er å foreta en liten selvransakelse og bli bedre kjent med meg selv. Jeg hadde havnet i en situasjon hvor jeg ikke hadde noe tydelig visjon i livet, forklarte Odd-Karl Stangnes i VG.

TILFLUKTSROM: I et knøttlite rom i denne automatiserte fyrlykta søkte Odd-Karl Stangnes og hunden Jesper tilflukt i to og et halvt døgn før de ble evakuert i tryggghet. Foto: Thomas Andreassen

Vanvittig støy

Søndag kveld, nesten et døgn etter at hytta ble knust til pinneved, ble Stangnes hentet av et redningshelikopter fra Banak og brakt i land på Skjervøy, meldte Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Klokka 03.15, natt til lørdag, hørte Stangnes en vanvittig støy fra havet utenfor skjæret som på dette tidspunktet allerede hadde hatt tre overskyllinger i den kraftige stormen.

– Jeg var ute og observerte ved halvtre -tiden. Det kom to store bølger som oversvømmet skjæret, men hytta klarte seg fint.

– Da jeg var ute av fyrlykta andre gang, etter å ha hørt et voldsomt drønn ute fra havet, oppdaget jeg monsterbølgen. Den slo over hele hytta og feide alt på havet. Jeg så at hytta forsvant i havet og ble først helt lamslått, forteller han.

FULGTE PLANEN: - Jeg fulgte min egen evakueringsplan til ounkt og prikke. Den fungerte, sier Odd-Karl Stangnes. Foto: Thomas Andreassen

Bølgerapport

Bølgehøyden ved skjæret kan komme opp i fem meter på nordsiden og tre-fire meter på sørsiden, ble det slått fast i en bølgerapport som Stangnes fikk utarbeidet av NorConsult i Trondheim.

Forklaringen lyder som følger: «På grunn av de begrensede dybdene rundt skjæret vil bølgene nær skjæret bremses opp og dermed svinger bølgene rundt skjæret og møtes på sørsiden. Resultatet er at bølgene tårner seg opp og bølgehøyden lokalt øker. For sjøfarende er dette kjent som kryssende sjøer, der et fartøy kan bli angrepet av både forut og på sida samtidig. Dette er potensielt meget farlig, og har vært årsak til mange forlis langs norskekysten».

– Ut i fra bølgerapporten som ble utarbeidet, trodde jeg aldri at det skulle komme en åtte meter høy bølge. Jeg fulgte min egen plan og rutiner til punkt og prikke. Alt fungerte som det skulle, presiserer Stangnes.

Foto: 330 skv

Angrer ikke

51-åringen angrer ikke på at han satte gang prosjektet.

– Du kan kanskje si at det var galskap, men prosjektet var godt planlagt. Jeg hadde jo tatt høyde for at jeg måtte evakuere hytta og søke tilflukt i fyrlykta, sier Stangnes.

Hytta hadde han tegnet selv og bygget inn i terrenget, mest mulig beskyttet mot kraftig vind og uvær.

– Og det var en meget solid hytte som var bardunert fast i berget i alle retninger. Nå skal jeg legge dette bak meg og jeg skal ikke bygge en ny hytte, forsikrer han.

51-åringen mener det har vært en helt fantastisk erfaring og opplevelse, på godt og vondt.

– Du blir psykisk påvirket av å sitte så lenge i en trang fyrlykt under så ekstreme forhold. Det var som en sentrifuge av følelser raste i hodet. Jeg reflekterte nok like mye i tilfluktsrommet på fyret som jeg ville gjort i løpet av 365 dager på skjæret, mener han.

MENTALT FORBEREDT: Odd-Karl Stangnes var mentalt forberedt på å tilbringe flere døgn i et knøttlite rom på 0,9 kvadratmeter. Foto: Thomas Andreassen

12 meter over havet

Fredag ettermiddag snakket Stangnes med kjæresten Hanne Kristine Holth Unander (54) på mobil da den første bølgen slo inn i hans selvbygde hytte på Skjervøyskjæret.

– Det var meldt dårlig vær med høy sjø og kraftig vind. Jeg forberedte meg mentalt på å sitte våken og tok på meg flytedressen, forteller han.

Fyrlykten står på skjærets høyeste punkt, 12 meter over havet. I det knøttlille batterirommet hadde Stangnes allerede lagt inn sitteunderlag, sovepose, varme pledd og mat og drikke for fire dager.

– Jeg tok også på meg overlevelsesdrakten. Men det var ikke snakk om å legge seg ned. Jeg kunne sitte ned og stå oppreist. Jeg våget ikke å sove av frykt for at det skulle oppstå oksygenmangel i det lille batterirommet. Batteriene som driver lykta kan utvikle gass. Med jevne mellomrom måtte jeg åpne døren for å få inn frisk luft, men da ble jeg samtidig eksponert for vind og kulde, opplyser han videre.

BOLTET FAST: Odd-Karl Stangnes hadde boltet fast hytta med barduner i fjellet. Foto: Thomas Andreassen

Laget seg et motto

Allerede i løpet av de første fire ukene opplevde Stangnes at havet skylte over skjæret når det dro seg til. Sjøvannet passerte under hytta, slik han hadde beregnet.

Men fordi det ikke skal mer enn tre meter høye bølger til før havet slår over svaberget, bestemte han seg for å forlenge taket på hytta på den siden hvor vannet slår inn, slik at bølgen bryter oppover taket.

Da VG besøkte Stangnes på skjæret for to uker siden fortalte han om mottoet sitt:

«Så lenge hytta står, er det ingen fra skjæret som går. Hvis hytta på havet drar, så må nok mannen på skjæret mønstre av.»

– Hvis hytta blåser på havet, har naturen overtatt og sagt ifra at dette ikke går, for jeg har faktisk boltet hytta såpass godt i berget og forankret den med søyler og barduner, erklærte han.

INGEN TING IGJEN: Odd-Karl Stangnes i sin selvbygda hytte før monsterbølgen feide den på havnet med alt inventar natt til lørdag. Foto: Thomas Andreassen

Skikkelig redd

Stangnes forberedte seg mentalt på å tilbringe flere døgn i batterirommet om været ikke ble bedre.

– Jeg tok kontakt med kystvaktradioen på VHF-radio lørdag formiddag og sa at jeg ikke trengte assistanse, fordi jeg hadde mat nok, varme klær og hadde full kontroll, forteller han.

Etterhvert gikk mobiltelefonen tom for strøm. Søndag ettermiddag tok Stangnes kontakt med kystvaktsentralen nok en gang og spurte om det var mulig å bli hentet av redningsskøyten «Oscar Tybring IV» som allerede på lørdag hadde ligget utenfor Skjervøyskjæret.

– Jeg var skikkelig redd et par ganger. Fyrlykten er gammel og den vibrerte voldsomt i vinden. Det var også en helt vanvittig støy. Jeg stappet bomull i ørene, uten at det hjalp så mye. Dessuten følte jeg meg etter hvert uvel. Jeg var i dårlig form, var kvalm og hadde pustebesvær. Jeg visste jo ikke om det var gass fra batteriene i rommet. Det ville vært idiotisk ikke å be om hjelp og isteden sitte i to dager og vente på bedre vær, mener Stangnes.

OVERSVØMMET: Skjervøyskjæret i Nord-Troms ble oversvømmet av havet under stormen i helgen. Foto: Thomas Andreassen

Pakket hunden i en bag

Da redningshelikopteret kom, pakket Stangnes sin kjære venn, dachsen Jesper, inn i et varmt ullpledd, plasserte ham i en bag og gikk ut i vinden som på dette tidspunktet hadde løyet såpass at det var mulig å evakuere mannen og hunden.

– Jeg hørte en kraftig alarmerende lyd, åpnet døren og kikket ut på helikopteret. Det tok ett minutt ned fra fyrlykten og bort til stedet hvor jeg ble dirigert av mannskapet på helikopteret. Jeg og Jesper ble heist opp og i sikkerhet i løpet av ett minutt. Deretter gikk det tre minutter og så var vi trygt tilbake i Skjervøy, forteller Stangnes.

Sekv om prosjektet på skjæret havarerte åtte uker etter den offisielle innflyttingen, hevder Odd-Karl Stangnes at han har en plan klar for hva han skal gjøre videre i livet sitt.

– Jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre videre, men det kan jeg fortelle om en annen gang, sier han.

Publisert: 02.12.19 kl. 18:41

Mer om