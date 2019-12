GRAVFERD: Den ene av tre kister bæres inn i den fullsatte Alnor-moskeen i Tromsø. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Tre gravlegges etter Tromsø-tragedien: – Har berørt alle

Her føres kistene med den sudanske kvinnen og hennes to døtre inn i Alnor-moskeen i Tromsø, åtte dager etter at de ble funnet livløse i sjøen ved Tromsøya.

Sven Arne Buggeland

Sanna Drogset Børstad/iTromsø

Ronald Johansen/iTromsø (foto)

Oppdatert nå nettopp

Barnefaren er kommet fra Rikshospitalet i Oslo, hvor han har våket over minstejenta på 16 måneder. Sykehuset opplyste i går at hun er utenfor livsfare.

– Denne tragedien som har berørt alle som bor i denne byen, ikke bare det muslimske miljøet, sier Hussein Abdi Yusuf, som er imam ved Alrahma-moskeen i Tromsø.

Han leder begravelsesbønnen i Alnor-moskeen i dag. Det skjer i flere puljer, slik at alle som ønsker det, kan komme inn og delta i bønnen.

Det er helt stille i bønnerommet mens kistene bærer inn, rapporterer iTromsø.

En nær venn av faren holder rundt ham. Alle ber høyt i kor for hver kiste som bæres inn i rommet. Flere gråter.

Først ble den eldste datteren båret inn, så den yngste og til sist moren. Alle står i en halvsirkel vendt mot kistene som står foran i bønnerommet.

FORBØNN: Kistene står foran i bønnerommet mens forsamlingen går i forbønn. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Deler sorgen med faren

– Vi ber for de tre som er gått bort, men også for at den lille som overlevde, skal bli frisk. Vi vil dele sorgen med faren og er opptatt av å ta vare på ham, sier Yusuf.

Etter forbønnen blir kistene brakt til Sandnessundet gravlund på Kvaløya, hvor de tre blir stedt til hvile på det muslimske gravfeltet.

Imamen sier at det muslimske miljøet setter stor pris på støtten fra Tromsøs befolkning.

– Vi er utrolig takknemlige for hva de har gjort fra første dag. Politimannen som svømte ut og berget de fire opp av sjøen, nødetatene som kjempet for livene deres, sykepleiere og leger som tok imot på sykehuset, de som tok initiativ til innsamling og til minnestund, alle som har vist medmenneskelighet, sier Yusuf.

Innsamling til de etterlatte

Over 1500 deltok i minnemarkeringen i Tromsø søndag. Nær 320.000 kroner er samlet inn i økonomisk støtte til de etterlatte, via nettsiden Spleis.

ÅSTEDET: Den sudanske kvinnen i 20-årene og hennes tre døtre ble funnet livløse i sjøen i Sandnessundet ved Tromsøya. Foto: Hallgeir Vågenes

Ifølge de foreløpige obduksjonsrapportene døde den 27 år gamle moren og døtrene på syv og fire år av drukning og alvorlig nedkjøling. Kvinnen er siktet for drap og drapsforsøk.

Det var anestesisykepleier Olaf Jacobsen som fant den forlatte barnevognen på Fagereng i Tromsø på vei hjem fra jobb forrige mandag ettermiddag.

Fant gummistøvler på stranden

Han stoppet en kvinnelig syklist og ba om hjelp til å søke i fjæra ved Sandnessundet. De fant spor i snøen og gummistøvler på stranden.

Jacobsen ringte politiet i Tromsø klokken 17.28. To politipatruljer rykket ut, gjorde raskt funn i sjøen og startet livreddende behandling.

– Jeg har aldri sett et så flott utført redningsarbeid før, sier Jacobsen til iTromsø.

Han var selv var med på å utføre hjerte- og lungeredning på den yngste jenta.

SLO ALARM: Olaf Jacobsen fant en forlatt barnevogn på Fagereng i Tromsø, så spor i snøen og varslet politiet forrige mandag. Foto: NTB scanpix/Privat

Familien er flyktninger fra Sudan og ble gjenforent i Tromsø i 2017. Moren deltok i introduksjonsprogrammet for flyktninger og lærte norsk ved Voksenopplæringen.

Datteren på syv år gikk på Borgtun skole, de to yngste jentene var i barnehage i Tromsø.

Faren var på jobb da tragedien skjedde forrige mandag.

Publisert: 10.12.19 kl. 13:22 Oppdatert: 10.12.19 kl. 13:35

