SOFAGLEDE: Erna Solberg flirer og viser frem saken det var naturlig å ha på hodet under vennepartyet dagen før. Men hun kviet seg for å ta den på når vi skulle ta bilde. Foto: Helge Skodvin

Statsministerens juleråd til det norske folk: – Få ned skuldrene

BERGEN (VG) statsminister Erna Solberg (H) anbefaler det norske folk å få ned skuldrene i julen – spesielt de unge. Og så varsler hun at det kommer en større utskiftning i regjeringen.

Bjørn Haugan

Helge Skodvin (foto)

Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg tar imot VG lille julaften, i familiens hjem på Skjold i Fana i Bergen, for å servere litt julemat og politikk.

– Dere får ikke komme inn på kjøkkenet. Der er det fortsatt litt kaos etter i går, sier hun og ler:

– Vi hadde vårt tradisjonsrike julebord for gode venner søndag. For noen år siden gikk gjestene ganske tidlig, fordi de hadde barn med. Nå har de vokst opp og da holder selskapet ut en del lenger utpå kvelden. Det ble litt gløgg og rødvin, sier Erna Solberg fornøyd, etter at 30 venner hadde vært innom.

Et par Hansa-øl sto fortsatt på et bord.

Tomt uten barna hjemme

Solberg-familien forlot statsministerboligen fredag og dro som vanlig hjem til Bergen, for å feire jul sammen. Barna Ingrid (22) og Erik (20) har begge fløyet ut av familieredet, til studier i henholdsvis Bergen og Trondheim.

– Det er blitt litt tomt i huset, sier Erna Solbergs mann, Sindre Finnes:

– Når ungene ikke er i representasjonsboligen i Oslo, så blir det huset veldig stort. Det var noe annet da de var hjemme og hadde venner på besøk. Da var det liv hele tiden. Nå er det stille, sier hun.

– Har dere gjort noe spesielt for å fylle det tomrommet?

– Ja, vi er blitt litt flinkere til å komme oss ut, gå på teater og gå ut og spise, sier hun.

– Jeg har i hvert fall blitt det, sier mannen.

– Ja, i hvert fall når Ålesund og Brann spiller, klemmer hun inn.

– Jeg er flink til å gå tur. Også så har jeg noen gode kamerater som går ut på pub og ser litt fotball innimellom, sier han fornøyd bekreftende.

ALENE: Erna Solberg og mannen Sindre Finnes sier at livet er blitt annerledes etter at ungene flyttet ut. Foto: Helge Skodvin

– Det blir ofte litt take away

Solberg og Finnes innrømmer at det blir for lite matlaging hjemme.

– Jeg er ofte ikke hjemme før rundt klokken 21.00 og da er det litt for sent å lage middag, så det må innrømmes at det ofte blir litt take away, sier statsministeren.

Men i julen er det hun som rår på kjøkkenet.

– Jeg er ikke spesielt god kokk, men lager hverdagsmaten. Med til fest og julen er det Erna som lager maten.

Til førjulsgjestene ble det servert blant annet svineribbe, som pålegg.

– Julaften er det pinnekjøtt. I år skal vi være hos min yngste søster, som bor i huset vi vokste opp i, sier Erna Solberg.

– Greier du å koble ut og droppe dokumentlesing i julen?

– Ja, julen er tid for langsomtenkning. Min grublejobb i julen blir å finne ut hvordan vi skal få en god debatt om den store omstillingen landet vårt står foran, i overgangen mellom olje og nye næringer vi skal utvikle.

– Slapp av!

Statsministeren har ett mykt julebudskap til det norske folk.

– Få ned skuldrene og slapp av – nyt roen sammen med dine. Jeg synes det er så mange som stresser og har så stort tempo, at de må greie å finne roen innimellom. Det gjelder spesielt unge mennesker, som har så masse ambisjoner og forventninger til seg selv, sier hun og kikker ut på det duse lyset som gleder bergenserne lille julaften i år.

Vi sitter i stua. Stor terrasse på utsiden. Sørvendt, med masse sol, når de først kommer her vest.

Erna Solberg har hatt stortingsplass i 30 år, vært partileder i 15 år og statsminister siden 2013.

– Du utfordrer Gro Harlem Brundtland som landsmoder?

– Vi får se. Jeg hadde aldri planlagt å holde på så lenge og egentlig var det litt tilfeldig at jeg kom inn i politikken. Jeg trives med det fordi selv om du løser noen problemer, så kommer det alltid nye. Det er spennende å delta i politikken for å finne løsninger. Dagene er aldri like.

SISTE INNKJØP I: Statsministeren måtte en siste runde til Bergen mandag ettermiddag, for å handle de siste julegavene. «25 konspirasjonsteorier å snakke om i lunsjen» var en av bøkene. Foto: Helge Skodvin

– De måtte gi seg for meg

– Du sikret borgerlig flertall ved å ta KrF inn i regjering, men kostnadene har vært høye: Intern krangel bidro til et svakt valgresultat?

– Det er en utfordring. Høyre gjorde det midt på treet, men vi fikk et dårlig forhandlingsresultat ute i kommunene. Men det er mulig å snu. Vi gikk opp fra 20 til 27 prosent på siste måling her i Bergen.

– Det svekket også deg; krangelen svekket tilliten til deg som leder og til Høyre, som styringsparti?

– Kranglene i kommunevalget om bompenger var ikke noe god diskusjon, men samtidig var det en reell politisk diskusjon. Det var en bevegelse blant velgerne som traff hele det politiske Norge, en form for opplevelse av at politikerne ikke fulgte godt nok med på hva folk opplevde.

– Hvor nære var dere regjeringskrise da du satte hardt mot hardt i bompengekampen?

– Jeg opplevde at det var vilje til å finne en løsning. Så var hovedutfordringen at det var ulike ståsted – og det endte med at de måtte gi seg for meg. Det var kanskje den måten som måtte til for å sørge for at det ikke ble noen vinnere eller tapere.

– Det har vært mer regjerings-ro i høst, blant annet fordi NAV-skandalen har tatt mye oppmerksomhet, men er det slik at de fire partilederne har tatt en middag og bli enige om ikke å krangle så mye utad?

– Ja, altså min opplevelse var at alle partiene kom tilbake til sine politikere med en beskjed: De ønsket mer ro og mer samarbeid. Det var ikke bare oss fire rundt bordet som ville ha det. Det har vært holdningen i hele høst – og så gjelder det å finne balansepunktene.

SISTE INNKJØP II: Julehuset på Bryggen fikk også besøk. Butikken er full av nips og juleglede. – Masse fine ting å gi bort her, konkluderer statsministeren. Foto: Helge Skodvin

En bilopplevelse i nord

Solberg forteller hvordan hun satt i den svarte regjeringsbilen under Tour de France-oppstarten i Nord-Norge og forhandlet om bompenger.

– Det var spesielt. Jeg var ute og smilte og hilste og gikk så inn igjen i bilen for å forsøke å løse opp i bompenge-uenighetene.

– Og så var det ergerlig at vi måtte reise fra Island i all hast og gå glipp av middagen i huset til den tidligere nobelprisvinneren i litteratur, Halldór Laxness. Vi var på vei til den middagen, da det ble avbrutt der oppe. Vi gikk glipp av en fin opplevelse med de andre statsministrene, sier Finnes.

– Er ikke det å vri statsråd Sylvi Listhaug til olje og energidepartementet, det samme som å be om mer intern konflikt mellom Venstre og Frp?

– Vi har noen saker vi er uenig om og som er vanskelige, innen klima og olje- og gasspolitikken. Det skal jeg ikke unnslå. Men vi har klart å finne løsninger og når du ser i intervjuet med Sylvi i VG i går, så er det helt på linje med det som er regjeringens politikk. Jeg tror man kan bli overrasket over det Sylvi kommer til å levere.

Gir ikke opp Høyre-seier

Det er i dag et solid rødgrønt flertall, men Solberg har ikke gitt opp.

– Nei da, det er det ikke. Husk spådommene alle hadde frem til valgkampen i 2017 da Ap før jul året før hadde målinger opp mot 40 prosent. Hukommelsen er kort i norsk politikk og vi må absolutt ikke gi opp.

– Gi vinneroppskriften som skal sikre Høyre-seier og fortsatt borgerlig regjering?

– Det viktigste er å være ærlige overfor velgerne om de forandringene Norge står overfor. At det er noen store spørsmål som vi må diskutere: Hva skal vi leve av i fremtiden? Hvordan vi skal inkludere folk bedre og hvordan teknologi-endringene ikke skal gjøre at flere står utenfor arbeidslivet. Flere må inn i arbeidslivet. Alle må være med og ingen må ta ekstraordinære store belastninger i prosessen Norge skal gjennom, sier hun og legger til:

– Vi kan ikke verne om dagens ordninger og si at det er skatteøkninger og høyere offentlige utgifter som må til. Da vil det ikke gå over tid.

Utskiftninger i regjeringen

Det skjedde et lite skifte i regjeringen nå før jul, men statsministeren varsler at det ligger an til å komme en noe større utskiftning en eller annen gang etter at ledervalgene i Venstre og Høyre er ferdig til våren.

– Det er ikke unaturlig at vi på et tidspunkt gjør endringer for å prøve ut nye navn og personer som kommer til å være en del av laget for fremtiden. Hvor store endringer får vi se – og vi trenger avklaringer knyttet til valgene av ledelse i Venstre og Høyre.

Hun legger til:

– Jeg har ikke stort behov for å flytte på statsråder i dag, men å bygge et fremtidslag og la folk få lov til å forsøke å bidra til at vi vinner valget, det gleder jeg meg til.

– Er det ikke å lure velgerne å si at skattelette ikke er aktuelt – hvis vi skal opprettholde nivået på velferdsstaten?

– Vi må øke skattene hvis vi ikke klare å skaffe flere jobber og flere bedrifter. Får vi ikke til det, så må skattene opp eller vi må kutte i offentlig sektor. Vi har fortsatt tid til å føre en kraftfull næringslivspolitikk som gjør at vi skaper fremtidsjobbene vi trenger.

KAFFEKOS: Mannen Sindre skjenket kaffe i julekopper, da VG kom på besøk. Foto: Helge Skodvin

Oljepolitikk og Nav-skandalen

– Unge Høyre har blitt Grønne Høyre: Bør olje bli liggende på norsk sokkel?

– Det vil sannsynligvis bli sånn at etterspørselsvirkningene gjør at mer olje kommer til å bli liggende enn det vi kanskje hadde tenkt oss for noen år tilbake. Men vi kan ikke styre det politisk: Hvis vi sier at Norge skal la være å produsere så vil det bare gjøre at det er andre som fyller det produksjonsgapet, med mye høyere utslipp. Vi har den reneste oljeproduksjonen.

– NAV-skandalen; kan du forklare et hoderystende norsk folk hvordan det er mulig at NAV, politikerne, advokatene, påtalemyndigheten og domstolene kan svikte slik?

– Nei. Det er nesten umulig å forklare at vi i Norge har praktisert i strid med EØS-avtalen så lenge. Det er en så stor sak at vi må se hva granskingene vil vise.

– Sps politikk består av kritikk

– Dere er avhengige av at Sps oppslutning om halvannet år er nærmere normaltilstand pluss ti, enn nærmere 20?

– Jeg tenker at det er fullt mulig. Vi er i konkurranse og skal vise hva våre alternativer er. Og så kommer vi til å vise og spørre hva som er Senterpartiets løsninger. Deres politikk består av kritikk og å surfe på ulike saker som kan være vanskelig for regjeringen. Sannheten er at de ikke har noen svar.

Klikk på faktaboksen under for å lese Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums svar.

Vedums svar til Solberg – Erna Solberg har glemt å lytte til folk. Sp kommer med politiske løsninger som sikrer tjenester nær folk. Hun og regjeringen har ført en voldsom sentraliseringspolitikk. Krisen vi ser i luftambulansen nå er nok et eksempel på en regjering som ikke lytter. Noe av det første vi skal gjøre er å sikre en luftambulanse som fungerer i offentlig regi. Det er like viktig at ambulansen kommer i Berlevåg, som i Bergen, sier Vedum. Han utfordrer henne: – Jeg møter gjerne Erna til debatt i for eksempel i Berlevåg der vi kan diskutere om det er Høyre eller Senterpartiets løsninger som sikrer best beredskap: Hun kan velge tid og sted, bare det blir i Nord-Norge, sier han.

Ap har også slitt, men Solberg tror ikke at Ap kan ende under 20 prosent.

– Det er vanskelig å se for seg. Ap har fortsatt en solid kjerne av velgere som kanskje vil falle tilbake på at det er et trygt alternativ.

VENNINNEGAVE: Denne kulen her fikk jeg av Trude Drevland, sier Erna Solberg, og fester den til juletreet. Foto: Helge Skodvin

Får energi av å jobbe

Mange er imponert over tempoet Solberg holder. Hun sier energien bare kommer.

– Jeg tror det dreier seg om at jeg har selvdisiplin nok til å kjøre på når jeg jobber, når jeg egentlig er trøtt. Men også at jeg får energi av å jobbe og å møte folk. Og så er jeg flink til å slappe av og ikke få dårlig samvittighet fordi jeg burde lest et dokument, i stedet for den filmen jeg prioriterte å se: Det var det jeg hadde behov for å gjøre den kvelden.

Kaffen ektemannen har servert er drukket opp og julegodtet spist. Det er tid for bilde av pynting av juletreet. Men vi må først innom et annet bilde:

– Du kan ha bidratt til en kandidat til årets bilde?

– Bildet med dronning Elisabeth? Det var et fint bilde. Det var ikke noe pekefinger mot henne, men en snakkefinger i forbindelse med en morsomhet. Det var Merkel som ville samle oss kvinnelige statsministre borte hos dronningen, sier hun.

PS: Erna Solberg har ett juleønske til:

– Hvis du kjenner noen som er alene og ensomme i julen, bank på eller inviter dem over. Og de som er alene; ikke vær flau om du blir bedt. Si ja.

Publisert: 24.12.19 kl. 07:37

