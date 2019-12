FENGSLET I TO UKER: Den norske mannen som er mistenkt for drapsforsøk i Sverige ble onsdag fengslet i to uker. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nordmann mistenkt for drapsforsøk i Sverige er også tiltalt for grov vold i Norge

Onsdag ble den 33 år gamle nordmannen fengslet i to uker i Sverige, mistenkt for å ha dyttet en eldre kvinne foran et tog.

I tillegg til fengsling ble det også besluttet at mannen skal gjennomføre en rettspsykiatrisk undersøkelse. Påtaleansvarlig Henrik Steen i Södra Skåne sier til VG at mannen ennå ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Ifølge VGs opplysninger er den samme mannen også tiltalt for grov vold i Norge.

Ifølge tiltalen slo han én mann i bakhodet, og to andre menn i ansiktet i oktober 2016. En av mennene fikk hjernerystelse som følge av slaget. Da mannen ble pågrepet, skallet han en politibetjent i hodet og bet en arrestforvarer i skoen, står det i tiltalen.

Han er også tiltalt for at han forbindelse med et legetilsyn noen uker senere slo en arrestforsvarer i ansiktet.

Hovedforhandlingene skulle gå i Oslo tingrett i slutten av oktober, men saken ble flyttet til 12. februar 2020.

Mannens forsvarer Geir Lippestad sier til VG at hans klient ikke har tatt stilling til tiltalen i Norge.

Et tilfeldig offer

Mannen har ifølge politiet ingen tidligere tilknytning til kvinnen i Sverige, og det ser ut som om hun ble tilfeldig valgt.

Tirsdag snakket den svenske avisen Sydsvenskan med flere som var vitne til hendelsen.

– Han drar henne i overkroppen, hun kjemper imot. Deretter dytter han henne mot sporet akkurat når toget kommer, sa vitnet til avisen.

Lokomotivføreren forsøkte å bremse, men fikk først stanset toget etter 100 meter. En person på perrongen skal ha hoppet ned for å hjelpe kvinnen, som da var ved bevissthet.

Onsdag sier påtaleansvarlig Henrik Steen at kvinnens tilstand fortsatt er alvorlig, men ikke livstruende.

