I HARNISK: Kjersti Toppe, her på et bilde fra november i år. Foto: Odin Jæger, VG

Opprørt Kjersti Toppe krever full gransking av ambulansefly-krisen

Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener håndteringen av ambulanseflysituasjonen er katastrofal og krever full opprydning.

Nå nettopp

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly er satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Alle de fem flyene skal ha samme feil.

Senterpartiet kommer mandag til å fremme to forslag. De krever en fullstendig gransking av hele prosessen, samtidig som de mener at staten umiddelbart må overta ansvaret fra Babcock.

– Ingen tillit

Kjersti Toppe sier til VG at man ikke kan vente på utfallet av granskingen før man handler.

– Staten må overta nå. Det alvorlige er at man gambler med helt grunnleggende helseberedskap. Reglene bør være strengere. Vi snakker ikke om kafédrift eller renhold, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AMBULANSEFLY. Bildet viser avising av et Babcocks B250. Foto: BSAA

LO-lederen om ambulansefly-situasjonen: – Jævla alvorlig

Babcock SAA tok over driften av ambulansefly i Norge 1. juli, etter en kontroversiell anbudsprosess. Den nye operatøren og regjeringen har i kjølvannet av turbulensen og den svekkede beredskapen, fått kritikk av helsepersonell og opposisjonen på Stortinget.

Særlig i Nord-Norge er situasjonen kritisk, og nå når nesten halvparten av de operative flyene er satt på bakken, tilspisser det seg.

– Uavhengig av granskingen mener vi at Babcock ikke kan drive tjenesten lenger. De har bevist over lang tid at de ikke kan oppfylle kontrakten. Men en gransking er viktig med tanke på læring, ansvarsfordeling og hva man skal gjøre i fremtiden, sier Toppe.

SV-nestleder: – Total kollaps av beredskapen

Krever gransking utenfra

Hun er tydelig på at granskingen må utføres av eksterne.

Hun krever at granskingen må ta for seg hele anbudsprosessen – fra søknadsdokumentene til inngåelsen og gjennomføringen etterpå. Senterpartiet vil ha svar på hvordan «ting kan svikte i så mange måneder i ettertid».

les også Kommentar: «Ingen har jo dødd av dette»

– Hvem betaler?

Ikke minst etterlyser Toppe en kostnadsoversikt.

– Det må bli brakt på det rene hvem som skal betale for dette. Det er blitt øst ut penger i kompenserende tiltak. Det var utgifter i fjor også, så vi snakker om to år på rad. Hva summene egentlig ligger på, er uvisst. Hvem som skal betale, vet vi heller ikke.

Toppe påpeker at det allerede i fjor ble gjennomslag i Stortinget for at hele anbudsprosessen skulle evalueres. Hun refser regjeringen for ikke å ha fulgt opp, og at vedtaket ikke har fått den verdien det skulle.

Hun mener de har ignorert vedtaket og sagt at det skal inn i vurderingen om offentlig drift.

– Så nå må vi fremme det på nytt, og denne gangen kalle det en gransking. Vi har hatt en statsråd som bare har latt dette passere. Intensjonen med anbudet var en styrking av beredskapen, tryggere fly og mer utstyr. Nå er situasjonen verre enn noen gang, konkluderer Sps helsepolitiske talsperson.

Flere refser

SV-nestleder Kirsti Bergstø gikk lørdag hardt ut med kritikk mot regjeringen. Det samme gjorde LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, sier til NRK at de fem flyene som nå err satt på bakken, er et uttrykk for at noe har gått aldeles feil.

les også Bent Høie: – Ingen luftambulansekrise

Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten har uttalt til VG at de har fulgt reglene for offentlige anbud.

Tar avstand fra kritikken

Helseminister Bent Høie sa også i en generell uttalelse til VG lørdag at dette handler om tekniske utfordringer med flyene, og at opposisjonen bommer med sin kritikk.

Høie sa tidligere i høst at han mener at Senterpartiet har skapt unødvendig uro over luftambulanse-situasjonen, og at det ikke er noen luftambulansekrise.

Fant feil i august

Babcock la lørdag ut informasjon på sine nettsider, der de redegjør for de tekniske problemene med ambulanseflyene, og hvordan de siste månedene har jobbet for å finne årsaken til feilene. Uregelmessigheten med flyene ble første gang identifisert i august, og siden da har det vært jobbet med å finne en løsning.

«Det ble gjennomført flere egne verifikasjonsflyvinger etter at flyene var justert og sjekket, og det var ikke mulig å gjenskape vridningen. Da uregelmessigheten kom tilbake, besluttet Babcock å sette flyene hvor uregelmessigheten er identifisert, på bakken», forklarer Babcock.

Kjersti Toppe forlanger at granskingen kartlegger hvordan avvikssystemet fungerer, og i hvilken grad Luftambulansetjenesten HF og Luftfartstilsynet har vært i informert i arbeidet med å finne ut av den tekniske svikten.

Babcock åpne for gransking

Roger Solheim, mediekontakt i Babcock, sier til VG at selskapet er underlagt kontroll, og at de fortløpende informerer om alle forhold som påvirker tjenesten, og hvordan disse søkes løst.

– Behovet for ytterligere gransking stiller Babcock seg åpne til, sier han.

VG har søndag ikke lyktes i å komme i kontakt med Luftambulansetjenesten eller Helse Nord.

Publisert: 08.12.19 kl. 13:27

Mer om