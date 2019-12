MINNES OFRENE: Torill Ottesen og familien bor i det gamle våningshuset på gården Grundvåg på Fagereng. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Tromsø i sorg etter dødsfallene: – Helt fryktelig

TROMSØ (VG) Sterkt beveget er Torill Ottesen tilbake ved sjøkanten der hun fulgte den dramatiske redningsaksjonen i går kveld: – Det må ligge mye smerte bak denne tragedien.

Ambulansene hadde forlatt stedet med moren og de tre døtrene som var hentet opp av havet da Tromsø-kvinnen mandag kveld kom fra skitur. Selv bor hun like ved åstedet.

– Vi som samlet oss utenfor politisperringene hadde hørt at noen var funnet livløse i vannet og spurte oss hvordan det kunne skje. Det var en rystende hendelse, sier hun til VG.

Ottesen og familien bor i det gamle våningshuset på gården Grundvåg på Fagereng. Familien eier naustet der kvinnen og barna tok seg ut i Sandnessundet ved Tromsøya.

– Det var et forrykende vær i går kveld, med svart hav, vind og snødrev.

Kvinne i 20-årene døde: Etterforskes for drap og drapsforsøk på døtre

Noen har tent et lys i snøen i området der moren i 20-årene og hennes tre døtre ble funnet i sjøen. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Tangen dekker de grove steinene der bølgene slår mot land. På andre siden ligger Kvaløya. Det er langgrunt på stedet. Kvaløyvegen ligger 50–60 meter fra fjæresteinene. På gangveien sto barnevognen som fikk en forbipasserende til å fatte mistanke om at noe var galt.

– I dag er jeg her i respekt, for å se til stedet i dagslys. Jeg tenker på de fire som ble hentet opp av sjøen og føler meg på gråten, sier Torill Ottesen.

Hun mener det er en tragedie at en liten familie fra Sudan er rammet så hardt. Et gravferdslys er satt ned i snøen.

– De kom hit nord for å starte livet på nytt, og plutselig er to av dem revet bort, mens to kjemper for livet. Det er helt fryktelig, sier Tromsø-kvinnen.

– Familien har min største medfølelse. De må være mennesker i krise. Jeg kan nesten ikke forestille meg smerten som ligger bak.

Moren i 20-årene og hennes tre døtre var alle livløse da de ble hentet opp av en politimann etter å ha blitt funnet åtte-ti meter ut i sjøen. Moren og den eldste datteren døde av skadene, mens de to yngste ligger fortsatt på sykehus med kritiske skader.

Politiet etterforsker moren for drap og drapsforsøk, mens faren er avhørt som vitne i saken.

– Det er en tragisk hendelse som berører oss sterkt alle sammen. Vil vil uttrykke medfølelse til alle som er berørte, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen, og fortsetter:

– Det er mange av våre ansatte som er involvert i denne saken. Vår oppgave er å ta vare på de involvere og informere de som skal informeres. På en sånn tung dag er det viktig at vi tar vare på hverandre.

Ifølge politiet er familien opprinnelig fra Sudan. Faren kom til Norge i 2015, mens moren og de to eldste døtrene kom gjennom familiegjenforening to år senere. Alle fem bodde på samme adresse.

Faren har i dag jobb i Tromsø. Mens moren har vært en del av et introduksjonsprogram kommunen, går de to yngste døtrene i barnehage.

Jenta som er død var elev ved Borgtun skole, hvor det nå flagges på halv stang. De har også holdt minnestund med diktlesning og taler, sier Kari Henriksen, som er avdelingsleder for oppvekst, utdanning og kultur i kommunen.

– Barn har mange spørsmål, og det skal vi vokse ta på høyeste alvor. Vi må være tilgjengelige for dem, enten vi jobber i skole, barnehage eller selv er foreldre. Vi må sette av tid, høre på hva de har å si, og forklare dem så godt vi kan.

GIKK HER: Den omkomne jenta var elev ved Borgtun skole i Tromsø. Der flagges det på halv stang i dag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Hun understreker at dette ikke er en sak som er over med det første, og at det er viktig å være oppmerksomme på at flere kan bære på en sorg før den slår ut.

– Dette er jo et sjokk. Det er en del som er indirekte og direkte berørt som kan få reaksjoner i dag eller om noe tid. Det kan også være flere enn det vi nødvendigvis kjenner til som kan berøres av dette, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Representantene sier de ikke har kjennskap til at det har blitt satt i gang tiltak eller vært noen spesiell kontakt mellom kommunen og familien før hendelsen. På spørsmål om det er noe kommunen kunne gjort annerledes, svarer ordføreren:

– Nei, når vi ikke har opplysninger om at det har kommet inn noe om denne familien, så ser ikke jeg at vi kunne gjort noe annerledes.

