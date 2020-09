HELL I KJÆRLIGHETEN: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn bekrefter at han har fått seg kjæreste. Foto: Frode Hansen / Privat

Sveinung Rotevatn har fått seg kjæreste

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har funnet kjærligheten med næringslivsjournalist Nora Rydne.

– Du har fått deg kjæreste?

– Ja, jeg har det, sier Sveinung Rotevatn (33).

– Hvem er den utkårede?

– Hun heter Nora Rydne.

Klima- og miljøministeren nådde ikke helt til topps da Venstres valgkomité innstilte på ny partiledelse. Det gjorde han derimot hos E24-journalist Nora Rydne (27).

– Hvordan møttes dere?

– Det er hyggelig at dere er interessert i det, men det tenker jeg at er et spørsmål av begrenset offentlig interesse. Så det får vi holde privat, sier Rotevatn.

KLIMA- OG MILJØMINISTER: Til daglig jobber Sveinung Rotevatn med å kjøle ned den globale oppvarmingen. I privatlivet har det derimot oppstått varme følelser. Her med politisk rådgiver Even Aronsen. Foto: Frode Hansen

– Venstre har helt andre utfordringer

Dette er ukens andre gode nyhet for Venstre: På VGs septembermåling kom partiet over sperregrensen for første gang siden april 2019.

– Er dette bra for Venstre?

– Jeg tror det er bra for meg, og forhåpentligvis bra for henne. Jeg tror Venstre har helt andre utfordringer og løsninger enn akkurat det mitt privatliv kan bidra med, sier en munter Rotevatn.

Han er innstilt som 1. nestleder i Venstre, mens kunnskapsminister Guri Melby er innstilt som ny leder, før partiets landsmøte 26.–27. september.

Rydne ønsker ikke å kommentere saken. Hun ble i februar fast ansatt i E24, som er eid av VG.

Publisert: 04.09.20 kl. 22:28

