KOM UT AV KONTROLL: Politiet anslår at opptil 200 personer kan ha vært innom festen. Foto: Tore Kristiansen

To personer siktet etter grottefest

To personer er siktet etter festen som natt til søndag ble avholdt i et forlatt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo.

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding. De to personene er foreløpig siktet for uberettiget adgang og opphold i bunkersen.







– Politiet vil vurdere om flere personer skal siktes i saken, eventuelt om siktelsene skal utvides, skriver de videre.

Etterforskningen av saken pågår for fullt, og bunkersen vil tirsdag gjennomgås av kriminalteknikere.

Politiet opplyser videre at de gjennomfører fortløpende etterforskningsskritt. De har dialog med blant annet Oslo universitetssykehus og andre aktører, går gjennom beslag og undersøker elektroniske spor.

– Vi jobber med å innhente informasjon for å få et helhetlig bilde over situasjonen. Det vil også bli gjennomført flere vitneavhør, skriver de.

Oslo universitetssykehus tok søndag imot 27 personer som var blitt kullosforgiftet etter festen natt til søndag. Kullos dannes når det etter hvert blir lite oksygen i et rom der gass- eller dieseldrevne apparater og aggregater er påskrudd.

Fem festdeltagere ble betegnet som alvorlig skadet, men utenfor livsfare. Mandag ligger tre av dem fortsatt til overvåkning på intensivavdelingen.

Til nå er fem av 27 pasienter skrevet ut, men sykehuset forventer at flere vil skrives ut i løpet av dagen.

Oslopolitiet har fra før bekreftet at de ble varslet om den planlagte grottefesten allerede lørdag formiddag, men at det ikke ble fulgt opp.

Kom ut av kontroll

Ifølge politiet kan opptil 200 personer ha deltatt på festen.

VG har snakket med én av fire arrangører, som har fortalt at det ikke var meningen at det skulle komme så mange. «Det kom ut av kontroll», sa han blant annet. Arrangøren sa også at han selv måtte bære bevisstløse festdeltagere ut av lokalet.

Administrerende direktør Vidar Haukeland for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som eier eiendommen, beskrev festen som «et grovt innbrudd».

Han sier mandag til VG at han har snakket med politiet, som har sperret av området og vil gjøre undersøkelser.

HER VAR FESTEN: Kriminalteknikere vil undersøke bunkersen. Foto: Ingvild Silseth

Publisert: 31.08.20 kl. 12:52 Oppdatert: 31.08.20 kl. 13:08

