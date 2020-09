ULOVLIG DRIFT: Hurtigruten kan ikke ha filippinske ansatte om bord på MS «Fridtjof Nansen» så lenge det fungerer som hotellskip, mener politiet. Skipet huser for tiden produksjonsselskapet som jobber med filminnspillingen av den nye «Mission: Impossible»-filmen. Foto: Odin Jæger, VG

Politiet mener Hurtigruten bryter loven: Filippinske arbeidere risikerer å bli utvist

Politiet i Møre og Romsdal mener Hurtigruten bryter loven ved å ha filippinsk mannskap om bord Tom Cruise-skipet MS «Fridtjof Nansen».

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Politiet i Møre og Romsdal mener det filippinske mannskapet må ha arbeidstillatelse for å jobbe på skipet som ligger til kai.







– Per nå er politiets oppfatning at mannskapet må ha tillatelse for å jobbe i denne aktiviteten. Politiet har ikke funnet unntak fra hovedregelen om at de må ha tillatelse for å jobbe, sier seksjonsleder Svein Rike for Utlendings- og grensekontroll i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Rike legger til at saken ikke er konkludert fra politiets side.

Det er Utlendingsdirektoratet som fatter vedtak om utvisning, ikke politiet. Da handler det om hvor alvorlig bruddet er.

– Det er to hovedspor: Det ene er straffesporet, for eksempel forelegg. Det andre er forvaltningsporet, der man også kan bortvise eller utvise arbeidere fra Norge, sier Rike.

Utvisning innebærer at man i tillegg til å vises ut av landet også får innreiseforbud en periode.

Hvor lenge lovbruddet har pågått og om det har skjedd før, vil spille inn på straffereaksjonen. Hvis det er første gang det skjer, kan rederiet bli ilagt et forelegg.

– Av erfaring er ofte grensen på en måned, sier seksjonsleder Svein Rike.

Politiet ønsket ikke å gå inn på om eller hvordan de velger å gripe inn i situasjonen.

Tirsdag kunne VG melde at Sjømannsforbundet og Fellesforbundet politianmeldte Hurtigruten for brudd på utlendingsloven. Det er denne loven politiet nå mener Hurtigruten har brutt.

NIS-skip har en rekke unntak fra norsk lov fordi de er registrert i utenlandsk register. Det politiet har sett på er om disse unntakene gjelder skip som ligger til kai og fungerer som hotell. Politiets foreløpige konklusjon er altså at unntakene ikke gjelder i dette tilfellet.

Slo alarm om sosial dumping

Flesteparten av besetningsmedlemmene om bord på «Fridtjof Nansen» er filippinske statsborgere.

Sjømannsforbundet og Fellesforbundet mener at skipet regnes som et hotell og at man derfor må ha arbeidstillatelse for å kunne arbeide i Norge. Flere politikere har slått alarm om sosial dumping fordi Hurtigruten har hatt utenlandsk mannskap om bord på skipet samtidig som de har permittert norske ansatte.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener skipet ikke kan brukes som hotell. Hun har varslet en forskriftsendring og bedt Hurtigruten om å innrette sin virksomhet i tråd med de varslede endringene.

– Hurtigruten må selv vurdere hvordan de skal gjøre dette. Nybø vil derfor nå raskt invitere Hurtigruten og Sjømannsforbundet til et møte for å diskutere hvordan dette kan løses, opplyser departementet i en e-post til VG.

UTLENDINGSLOVEN: Det følger av utlendingsloven paragraf 55 første ledd at: «En utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag, eller som vil drive ervervsvirksomhet i riket, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet, med mindre annet fremgår i eller i medhold av loven.» Vis mer

– Utrolig synd på filippinerne

VG har forelagt Hurtigruten politiets foreløpige konklusjon, men så langt ikke lyktes i å få en kommentar.

Sjømannsforbundet er ikke overrasket over politiets konklusjon.

– Jeg synes utrolig synd på filippinerne, de har ikke gjort noe annet enn de får beskjed om av sine sjefer. De blir nå satt i en fryktelig vanskelig situasjon og kan miste retten til å jobbe i Schengen-område i minst to år. Jeg håper Hurtigruten har noen moralske gener igjen som gjør at de sikrer de filippinske sjøfolka full økonomisk kompensasjon de nærmeste årene, sier myndighetskontakt Stian Grøthe i Sjømannsforbundet.

– Dette er et bilde på kynisme som er veldig unorsk.

Han legger til at hvis Hurtigruten ikke kompenserer de filippinske sjøfolkene, kommer forbundet til å ta initiativ med det filippinske sjømannsforbundet Amosup om økonomisk oppreisning.

Publisert: 04.09.20 kl. 14:19 Oppdatert: 04.09.20 kl. 14:41