Vraker innstillingen der Trond Giske var foreslått som leder

Beslutningen kommer etter at valgkomiteen til Trøndelag Arbeiderparti torsdag ble kalt inn til krisemøte.

– Arbeidsutvalget (AU) i Trøndelag Arbeiderparti har hatt møte med leder i valgkomiteen som har informert om at innstillingen som ble lagt frem på mandag ikke lenger er gjeldende. AU har derfor bedt valgkomiteen jobbe videre med å få frem en innstilling til årsmøtet, skriver fylkessekretær Jan Thore Martinsen i Trøndelag Arbeiderparti i en pressemelding.

Trond Giske ble mandag innstilt som fylkesleder av en enstemmig valgkomité. Torsdag kveld ble komiteen innkalt til krisemøte i forbindelse med de nye sakene som gjelder et nytt varsel mot Giske og historien Sandra Skillingsås (29) fortalte til Adressa om en nachspiel-episode i 2014.

Det nye varselet førte også til at Trøndelag AUF kunngjorde at de trekker sin støtte til Giske. Partisekretær Kjersti Stenseng har bekreftet at varselet håndteres i henhold til partiets retningslinjer.

I et Facebook-innlegg publisert tidligere torsdag kveld tok Giske et oppgjør med medier som omtaler en ny varslingssak mot ham uten at det stilles krav om at varslerne må dokumentere sine påstander.

«Jeg er villig til å stå i mye for å kunne fortsette å gjøre en innsats for de sakene jeg brenner for, for unger som ramler ut av skolen, eldre som ikke får regulert pensjonen sin eller folk som står uten jobb i koronakrisa. Men ingen kan stå i et rom hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder», skriver han.

Giske åpnet samtidig for at han kunne bli vraket som fylkesleder.

