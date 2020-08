På HURTIGRUTEN: Den belgiske mannen var passasjer på dette skipet, Hurtigrutens «MS Fridtjof Nansen». Foto: Hurtigruten

Ble syk på Hurtigruten-seilas – døde senere av covid-19

Belgiske Albert Facq døde i april av covid-19. I mars hadde han blitt syk under et seilas med Hurtigrutens «MS Fridtjof Nansen». Da diagnostiserte skipslegen han med en annen sykdom.

Det skriver Nordlys, som siterer Newsinenglish.

Albert Facq var i midten av mars på seilasen utenfor den britiske kysten sammen med sin kone Gaby Facq og et vennepar da han ifølge avisen ble syk med magesmerter og dårlig matlyst.

På dette tidspunktet var rundt 1500 personer i Norge bekreftet coronasmittet, ifølge VGs oversikt.

Newsinenglish skriver at skipslegen om bord på Fridtjof Nansen diagnostiserte passasjeren med akutt febersykdom og magekatarr. Ved hjemkomst i Belgia etter cruiseferien testet Facq positivt på covid-19.

Han døde ifølge nettstedet i 15. april. Hurtigruten bekrefter overfor VG at de er kjent med hendelsen:

– Vi har kondolert på det dypeste til familien hans. Tankene våre går til familie og venner, skriver pressevakt Tarjei Kramviken i en e-post.

Smittesporing ikke mulig

Han sier videre at Hurtigrutens kundebehandlere først ble informert om saken flere måneder etter cruiset Facq og hans reisefølge var på.

– Gjestene henvendte seg til Hurtigruten for å be om refusjon for kansellerte utflukter under reisen, og de informerte i den prosessen også om at de hadde fått påvist covid-19 i etterkant. Vi har fulgt opp gjestene så godt vi kan på forespørslene deres, og kan bekrefte at vi har refundert etterspurt beløp. Med tanke på smittesporing var dette ikke mulig, da vi ble kjent med situasjonen flere måneder etter at cruiset var avsluttet, skriver Kramviken.

De bekrefter også at de er kjent med at en av gjestene om bord fikk behandling av skipslegen siste dagen for seilasen, 17. mars.

– Vedkommende ble diagnostisert med en annen lidelse enn covid-19. Vi kan ikke kommentere medisinske vurderinger gjort av legen i midten av mars, sier han videre.

– Vi er lei oss for at familien ikke opplever at de ble fulgt godt nok opp etter reisen.

71 smittet

71 personer er bekreftet smittet etter to seilaser i juli med Hurtigrutens «MS Roald Amundsen». Etter seilasene har det kommet frem at Hurtigruten under andre seilas ble informert om smitte på første seilas, men likevel ventet to dager med å informere passasjerene.

Konsernsjef Daniel Skjeldam la seg langflat og innrømte at selskapet har sviktet.

Publisert: 26.08.20 kl. 23:58

