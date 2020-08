NYTER SEIEREN: Ingvild Kjerkol fikk bilnøklene av ektemannen Rune Øyan, så feiringen blir alkoholfri for hennes del. Etter årsmøtet ruslet hun bort til en restaurant i andre enden av gågaten i Steinkjer, der hun feiret sammen med May Britt Lagesen, Trond Giske og ektemannen. Foto: David Engmo

Kjerkol vant lederkampen i Trøndelag Ap – feiret med Giske

STEINKJER/TRONDHEIM (VG) Etter en dramatisk utvikling på årsmøtet til Trøndelag Ap, ble stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol valgt til leder. Senere feiret hun seieren på restaurant.

Oppdatert nå nettopp

Den nyvalgte lederen feiret seieren med på restaurant med blant annet tidligere Ap-nestleder Trond Giske. Han var først enstemmig innstilt som leder, men ble vraket etter en dramatisk uke i Trøndelag Ap.

– Det ligger et alvorlig bakteppe til at jeg står her. Den siste tiden har vært opprivende og splittende, sa Ingvild Kjerkol til årsmøtet i Steinkjer etter valget.

Flere kvinner i Trøndelag har stått frem med historier om ukultur.

– Til dere som har varslet, til dere som fortsatt holder på vonde opplevelser, til dere som tviler: Det skal være trygt å varsle i Trøndelag Ap, sa Kjerkol.

forrige







fullskjerm neste GRATULASJON: En av de aller første som gratulerte Ingvild Kjerkol var den vrakede lederkandidaten, Trond Giske. Her feirer de med en corona-high five.

Vil bli statsråd

Fredag innstilte valgkomiteen igjen enstemmig på en kandidat: Marit Bjerkås, varaordfører i Rennebu. Lørdag stilte Verdalen Ap et benkeforslag, der de foreslo Kjerkol som ny leder.

Kjerkol er Aps helsepolitiske talsperson, og kommer fra Stjørdal i Nord-Trøndelag.

Hun vant valget med 156 mot 75 stemmer, og var i godt humør da VG snakket med henne etter seieren.

– Du er Aps helsetopp, du er stortingsrepresentant og nå fylkesleder i Trøndelag Ap, så du er høytståendeperson i Ap. Har du lyst til å bli statsråd?

– Alle som driver med politikk, har lyst til å bli statsråd. Men det er det ikke jeg som avgjør. Mitt oppgave nå er å sørge for at vi gjør et best mulig valg i Trøndelag.

VINNEREN: Ingvild Kjerkol gikk av med seieren i Trøndelag Ap. Foto: DAVID ENGMO

– Du kommer til å ha på telefonen på valgnatta, og vente på at Jonas Gahr Støre ringer?

– Vet du, jeg har alltid på telefonen. Så lenge jeg har strøm nok, sier Kjerkol og ler.

Advarte om varsel mot Kjerkol

Stortingsrepresentanten seilte opp som en høyaktuell kandidat på fredag, da valgkomiteen samlet seg igjen for å lage en ny innstilling fredag formiddag.

Mange i fylkeslaget reagerte på at valgkomitéleder Arild Grande i dette møtet advarte om at det ville kunne komme varsler mot Kjerkol. Han forsvarte beskjeden sin til valgkomiteen fra talerstolen lørdag ettermiddag.

les også Trond Giske talte til årsmøtet – AUF forlot salen

– Jeg kan være helt åpen og ærlig på at jeg sa i valgkomiteen at jeg ikke kan stille meg bak et forslag med Ingvild Kjerkol som leder. Det har jeg personlige grunner for, sa Grande under valgdebatten på årsmøtet.

– Og jeg tilbød valgkomiteen, siden det faktisk var flere som ønsket å fremme forslag for Ingvild Kjerkol, at dersom komiteen insisterte på å fremme forslag på Kjerkol som leder, kunne jeg tre ut som leder. Så kunne komiteen legge frem en enstemmig innstilling, uten at jeg var en del av det.

RINGER SJEFEN: – Hei, Jonas! Nå går det bra, nå har jeg en god følelse, sier Ingvild Kjerkol når sjefen sjøl ringer for å gratulere, partileder Jonas Gahr Støre. Foto: David Engmo

På spørsmål om det finnes sannhet i påstandene fra komitéleder Grande, sier Kjerkol:

– Man skal alltid være våken på hvordan andre oppfatter en, og hvis det er grunnlag for varslinger, så er det viktig at det blir behandlet ordentlig. Jeg går jo ikke og føler på det til daglig, men alle mennesker i lederposisjoner med makt, må være våkne på det. Jeg opplevde at Arild Grande forsvarte sitt ståsted på en helt fair måte i dag, jeg opplever ikke at fremgangsmåten i går var fair play.

– Overraskende opplevelse

Fra talerstolen refset hun Grande, som hun mener har brutt rutiner for både valgprosesser og varsling.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, det kan jeg rett og slett ikke akseptere. Vi har klare vedtekter og rutiner for hvordan vi foretar valg av tillitsvalgte, hvordan vi foretar nominasjoner og hvordan vi håndterer varslingssaker, sa Kjerkol like før forslaget om å velge henne som leder ble lagt frem.

VIL IKKE HA KJERKOL: Valgkomitéleder Arild Grande. Foto: David Engmo

– Det var en veldig overraskende opplevelse for meg i går, å bli ringt opp av valgkomiteens leder, der han redegjorde for å ha mottatt en SMS om varsling fra medlemmer, fortsatte hun.

– Når valgkomiteens leder håndtere ting på den måten Arild Grande har gjort, så er det helt på tvers av det organisasjonen skal være, avsluttet Kjerkol til applaus fra salen i Steinkjer.

Både i Steinkjer og i Trondheim kritiserte flere delegater valgkomiteen fra talerstolen.

GISKE-ERSTATTER: Ingvild Kjerkol blir leder av Trøndelag Ap etter at Trond Giske ble vraket som lederkandidat torsdag. Her er de sammen på årsmøtet i Steinkjer. Foto: David Engmo

Grande: Folk har blitt støtt ut

Valgkomitéleder Arild Grande fortalte under valgdebatten om det han mener er en ukultur i partiet:

– Jeg har sett folk blitt støtt ut, nærmest gått til grunne i vårt parti. Som ikke handler om en enkeltperson, men en kultur. Jeg har selv opplevd det på kroppen, og jeg har sett situasjoner hvor jeg selv burde ha sagt fra, sier Grande.

Han reagerte på lekkasjer til media:

– I alle valgkomiteer blir kandidatenes sterke og svake kandidater vurdert. Det har alltid skjedd: Ingen vil våge å delta i sånne prosesser hvis det skal skje for åpen mikrofon, sa Grande og fortsatte:

les også Kjerkol varsler oppgjør: – Groveste jeg har vært med på

– Når folk mener det var galt av meg å si det i valgkomiteen, på et internt møte, så spør jeg: Skulle jeg ignorert det meldingen jeg fikk? Skulle jeg latt være å si meningen min?

Etter møtet sier Grande til NTB at konflikten skal opp i organisasjonen.

– Nå skal vi ha en grundig gjennomgang av dette med partiet sentralt. Der skal vi begge to få muligheten til å beskrive hvordan vi har sett på de ulike historiene som har vært.

Publisert: 29.08.20 kl. 17:41 Oppdatert: 29.08.20 kl. 22:35

Les også

Fra andre aviser