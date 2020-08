KLAR FOR LEDERKAMP: Ingvild Kjerkol sitter på første rad under fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap i Steinkjer, ved siden av innstilt nestleder Amund Hellesø fra Nærøysund. Nå skal stortingsrepresentanten fra Stjørdal i kampvotering om ledervervet i Trøndelag Ap, etter at valgkomiteen vraket Trond Giske. Foto: David Engmo

Ingvild Kjerkol vant lederkampen i Trøndelag Ap

STEINKJER/TRONDHEIM (VG) Etter en dramatisk utvikling på årsmøtet til Trøndelag Ap, ble stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol valgt til leder fremfor Rennebu-ordfører Marit Bjerkås.

Oppdatert nå nettopp

– Det ligger et alvorlig bakteppe til at jeg står her. Den siste tiden har vært opprivende og splittende, sier den nyvalgte lederen til årsmøtet i Steinkjer.

På talerstolen står hun kun få meter fra der tidligere Ap-nestleder Trond Giske sitter på første rad. Han ble først enstemmig innstilt som leder, men torsdag ble han vraket etter en rekke historier om ukultur fra kvinner i fylkeslaget.

– Til dere som har varslet, til dere som fortsatt holder på vonde opplevelser, til dere som tviler: Det skal være trygt å varsle i Trøndelag Ap, sier Kjerkol.

les også Trond Giske talte til årsmøtet – AUF forlot salen

Valgkomiteen innstilte igjen enstemmig på en kandidat: Marit Bjerkås, varaordfører i Rennebu. Lørdag stilte Verdalen Ap et benkeforslag, der de foreslo Kjerkol som ny leder.

Mange i fylkeslaget reagerte på at valgkomitéleder Arild Grande advarte i et internt møte om at det ville kunne komme varsler mot Kjerkol, noe Grande selv forsvarte fra talerstolen lørdag ettermiddag.

Kjerkol vant valget med 156 mot 75 stemmer.

les også Kilder til VG: Valgkomité-leder sa det kunne komme varsel hvis Ingvild Kjerkol ble innstilt som leder

Advarte om varsler mot Kjerkol

Kjerkol er Aps helsepolitiske talsperson, og kommer fra Stjørdal i Nord-Trøndelag. Hun deltar på årsmøtet i Steinkjer sammen med resten av delegatene fra nord, mens delegatene fra sør er samlet på Clarion hotell i Trondheim.

Stortingsrepresentanten seilte opp som en høyaktuell kandidat på fredag, da valgkomiteen samlet seg igjen for å lage en ny innstilling fredag formiddag.

les også En rykende branntomt

Men ved starten av møtet fikk medlemmene en beskjed fra valgkomitéleder Arild Grande: Hvis Kjerkol ble innstilt som ny leder, ville det kunne komme et varsel mot henne, ifølge VGs kilder.

Grande advarte både mot at andre kunne varsle om trakasserende og dårlig oppførsel, og sa også at han ville kunne komme til å varsle selv, ifølge VGs opplysninger.

VIL IKKE HA KJERKOL: Valgkomitéleder Arild Grande. Foto: David Engmo

Kjerkol mener Grande har brutt rutiner for både valgprosesser og varsling.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, det kan jeg rett og slett ikke akseptere. Vi har klare vedtekter og rutiner for hvordan vi foretar valg av tillitsvalgte, hvordan vi foretar nominasjoner og hvordan vi håndterer varslingssaker, sier Kjerkol fra talerstolen like før benkeforslaget ble lagt frem.

– Det var en veldig overraskende opplevelse for meg i går, å bli ringt opp av valgkomiteens leder, der han redegjorde for å ha mottatt en SMS om varsling fra medlemmer, fortsetter hun.

– Når valgkomiteens leder håndtere ting på den måten Arild Grande har gjort, så er det helt på tvers av det organisasjonen skal være, avsluttet Kjerkol til applaus fra salen i Steinkjer.

Både i Steinkjer og i Trondheim kritiserte flere delegater valgkomiteen fra talerstolen.

GISKE-ERSTATTER: Ingvild Kjerkol blir leder av Trøndelag Ap etter at Trond Giske ble vraket som lederkandidat torsdag. Her er de sammen på årsmøtet i Steinkjer. Foto: David Engmo

Grande: Folk har blitt støtt ut

Valgkomitéleder Arild Grande fortalte under valgdebatten om det han mener er en ukultur i partiet:

– Jeg har sett folk blitt støtt ut, nærmest gått til grunne i vårt parti. Som ikke handler om en enkeltperson, men en kultur. Jeg har selv opplevd det på kroppen, og jeg har sett situasjoner hvor jeg selv burde ha sagt fra, sier Grande.

– Mange av dem jeg har snakket med, er ikke lenger aktive i partiet. De orker ikke å gå gjennom det her gang på gang, fortsetter han.

Han reagerer på lekkasjer til media:

– Når folk mener at det var galt av meg å si det jeg sa i valgkomiteen på et internt møte, så må jeg spørre: skulle jeg latt vær å ha sagt det? Skulle jeg sviktet folk i mitt parti?

Publisert: 29.08.20 kl. 17:41 Oppdatert: 29.08.20 kl. 18:01

Les også

Fra andre aviser