Petter Northug (34) innrømmer råkjøring og beslag av narkotiske stoffer i hans bopel.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skriver Northug på sin instagram-profil fredag kveld.

Fra mandag anbefales befolkningen i Oslo og Indre Østfold bruke munnbind på kollektivtransporten. Forskere har testet ulike typer munnbind og sjekket i hvilken grad de klarer å stoppe fuktpartikler fra munnen. Her er en oversikt over dem som beskytter best mot smitte.

Zehsan Shakar er bokaktuell tre år etter kritikerroste «Tante Ulrikkes vei». Hans nye roman, «Gul bok» får terningkast 6 av VGs anmelder. Les også stort intervju med Shakar her.

Og i VG Helg får du blant annet møte Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard som skal reise på leting etter et sted å gifte seg.

Publisert: 14.08.20 kl. 23:18

