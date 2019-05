VISER TIL E-POST: Jøran Kallmyr viser til en e-post fra au pair-byrået. Foto: Frode Hansen/VG

Au Pair-byrå ga beskjed om at au pairen kunne flytte inn til familien

Au pair-byrå sendte e-post til Torunn Kallmyr der de sier at au pairen kunne flytte inn til familien, før hun startet å jobbe for dem.

Oppdatert nå nettopp







Onsdag avslørte Aftenposten at justisminister Jørn Kallmyr sin au pair har blitt utvist fra Norge etter at hun har jobbet og oppholdt seg ulovlig hos justisministerens familie.

Aftenposten legger torsdag frem e-posten fra au pair-byrået, Energy au Pair til Jorunn Kallmyr, justisministerens ektefelle, der byrået skriver:

«Au pairen har IKKE lov til å starte å jobbe for den nye vertsfamilien før hun har levert søknaden til politiet. XXX har lov til å flytte til dere, men hun vil ikke starte å jobbe før den dagen hun har vært hos politiet. Hvis XXX kommer til å få time hos politiet ETTER den 22.08, må side 2 være skrevet annerledes. Vi anbefaler derfor å forandre side 2 allerede nå, for sikkerhets skyld.»

les også Aftenposten: Justisminister Jøran Kallmyrs au pair måtte forlate landet

Det er denne e-posten justisministeren viser til, da han forklarer at han lot au pairen flytte inn som en gjest av familien, 22. august 2018.

– UDI har i flere år sagt at hvis au pairen ikke har et annet sted å bo, kan man flytte til den kommende vertsfamilien. Man skal ikke begynne å jobbe før han har levert søknad til politiet, sier Natalia Ravn-Christensen i au pair-byrået Energy Au Pair sier til VG onsdag.

Au pair-senter om å flytte inn før levert søknad:– Ikke vanlig praksis

Ravn-Christensen sier til Aftenposten torsdag at dette bare er noe hun har fått muntlig, og ikke noe hun har fått skriftlig fra UDI.

– Dette har UDI-ansatte sagt til meg muntlig, sier hun til avisen.

Justisministeren skriver i en e-post til VG onsdag at de etter beste evne har fulgt de anbefalinger og råd som de har fått underveis i prosessen.

Les også: Au pair-byrå håper justisministersaken vil endre regelverket

– Vi tok inn en au pair som hadde fått sin kontrakt hos en annen norsk familie sagt opp. Hun var dermed allerede i Norge da hun flyttet inn til oss. Vi har hele tiden visst, både vi og au pairen at hun ikke kunne arbeide som au pair hos oss frem til hun fikk levert søknaden personlig hos politiet, skriver han i e-posten.

Kallmyr sa til Aftenposten onsdag at han har blitt gjort klar over at det kanskje ikke er riktig at man flytter inn før man har vært hos politiet.

– Det burde jeg selvsagt ha dobbeltsjekket. Det gjorde jeg ikke, og det tar jeg selvkritikk for.

Publisert: 30.05.19 kl. 13:41 Oppdatert: 30.05.19 kl. 13:54