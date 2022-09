HERØYA: Yaras ammoniakkfabrikk slipper ut 800.000 tonn CO₂ årlig. Nå skal anlegget gå fra gass til strøm.

Yara frykter industridød uten strøm: − Vi har dårlig tid

Den tunge industriaktøren Yara ber regjeringen komme på banen og premiere kommuner som satser på vindkraft.

Den norske industrikjempen Yara International produserer gjødsel på seks kontinenter.

De er også en storleverandør av klimagasser.

Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya utenfor Porsgrunn regnes som Norges største enkeltstående kilde til klimagassutslipp på land.

For å kutte utslipp skal anlegget nå gå fra gass til strøm. Slike omlegginger er viktige for å få ned Norges totale utslipp og innfri klimamålene innen syv år.

Arbeidet begynte før nyttår, mens prisen på gass og strøm har gått i taket.

Industrien står overfor et veivalg – de skal fornye seg og bli grønne, men til det trenger de fleste billig, fornybar energi. Yara advarer nå mot industridød.

– Dette er dramatisk. Har vi ikke et overskudd og tilgang på kraft i Norge, så mister vi det som har vært konkurransefortrinnet vårt, sier visekonsernsjef Lars Røsæg.

Høye gasspriser har allerede ført til at Yara har kuttet kraftig i sin ammoniakk-produksjon i Europa, ifølge Børsen. De første meldingene har allerede kommet om norsk industri, som legger ned i møte med høye gass- og strømpriser.

– Kraftmangel vil føre til tap av arbeidsplasser og tapte muligheter til å skape nye. Vi kan snu det, men vi har dårlig tid. Vi er nødt til å snu det nå, sier Røsæg.

Organisasjonen Norsk Industri har advart om at Norge trenger høyere strømproduksjon for å nå klimamålene, og utvikle jobber i industrien.

VISEKONSERNSJEFEN: Billig og tilgjengelig fornybar strøm har vært en forutsetning for norsk industri. Uten ny strømproduksjon nå, risikerer Norge industridød, sier Lars Røsæg.

– Fint med havvind, men ...

Visekonsernsjefen kaster seg inn i debatten om norsk kraftfremtid, og ber regjeringen legge til rette for en storstilt utbygging av vindkraft på land.

Energiminister Terje Aasland har gitt marsjordre til kommunene, men flere ordførere som har sagt nei til vindkraft, sier de ikke tjener nok.

Nå vil visekonsernsjefen be regjeringen gi mer av inntektene til kommunene. Vindkraftbransjen sier de selv vil betale mer.

– Det er veldig fint med havvind, men vi vet at det tar lang tid. Vindkraft på land går raskere og kan være nøkkelen som bidrar til at vi når våre klimamål, sier Røsæg.

– Er dette en reell situasjon for Yara? At mer av virksomheten kan flagges ut til andre land eller legges ned?

– Vi har store, viktige grønne prosjekter i Norge, som skal skape ny virksomhet i landet og skape nye arbeidsplasser, sier Røsæg.

Statsledere og oljesjefene enige om at kraftkrisen kan vare i flere år.

Yaras planer er ikke endret på grunn av kraftkrisen, sier visekonsernsjefen.

– Men det er viktig med rammevilkårene. Dette kan vi bare gjøre i samarbeid med politikerne.

Equinor-sjefen Anders Opedal sier til E24 at det grønne skiftet kan få et tilbakeslag på grunn av kraftkrisen.

Forventer plassmangel

Bakgrunnen for at Yara-sjefen engasjerer seg, er flere meldinger om forventet kraftmangel i Norge.

Statnett la nylig ut områdeplanene for Nord-Norge, som viser at strømnettet ikke har rom for flere industrieventyr enn de som har fått klarsignal allerede. Samtidig forventer de et underskudd på strøm i Sør-Norge innen fire år.

Samtidig skal anlegg som Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn kutte sine klimagassutslipp. De er avhengig av å erstatte gass med strøm.

– Vi trenger en storstilt utbygging av kraftproduksjon for å få det til, sier Røsæg.

Ved siden av å spare strøm og oppgradere dagens vannkraftverk, er det vindkraft på land som raskt kan øke tilgangen.

– Vi får ikke dette til uten å ha kommunene med oss. Vi er nødt til å gjøre dette på lag med kommunene, og de må sitte igjen med mer enn de gjør i dag. De må få mer av inntektene og de må få arbeidsplasser, sier Røsæg.

– Hvorfor vindkraft på land?

– Det er lønnsomt uten subsidier, og kan realiseres i stor skala, fortere enn mange av alternativene.

GÅR GRØNT: Yara International skal fortsette planene for en grønn omstilling, sier Lars Røsæg. I Nederland skal et anlegg nå fange CO₂ fra produksjonen sin, for å lagre det i Nordsjøen.

Dagens skatt på vindkraft

Tidligere har ikke kommunene tjent penger på vindkraft, utover eiendomsskatt og egne avtaler.

Fra og med i sommer har staten pålagt vindkraftprodusentene en skatt på ett øre per kilowattime, som skal fordeles ut på vertskommunene.

I dag behandler ikke NVE søknader fra utbyggere, der kommunene ikke sier «ja».

I flere tilfeller har vindkraftselskaper tilbudt kommunene ekstra inntekter, utover det lovpålagte. Da er det opp til kommunene å forhandle.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandler nå om statsbudsjettet, før de skal søke støtte hos samarbeidspartner SV. De har som mål å komme med en løsning som øker kommunenes inntekter fra vindkraft, ifølge VGs opplysninger.